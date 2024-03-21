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送上葡萄酒關稅大禮 王毅會澳總理：中澳關係回正軌

特派記者廖士鋒／北京報導
澳洲總理艾班尼斯(左)在坎培拉議會大樓，會見中國外長王毅，雙方會談前親切握手。 (路透)
澳洲總理艾班尼斯(左)在坎培拉議會大樓，會見中國外長王毅，雙方會談前親切握手。 (路透)

中共外事辦主任兼外長王毅近日暌違七年到訪紐澳，20日在坎培拉向澳洲總理艾班尼斯就雙方關係表示中澳關係已回正軌，「應堅定向前走，不猶豫、不徬徨、不開倒車」。他並與澳洲外長黃英賢主持雙邊第7輪外交與戰略對話，一致同意恢復並建立各領域對話。王毅現場還就葡萄酒關稅爭議表示已妥善解決。

據中國外交部消息，王毅20日向艾班尼斯提到，澳洲工黨政府執政後，雙方關係實現「第二次重要轉變」，「歷史將會證明這一決斷是正確的」，中國願與澳洲進一步密切高層交往，共同推動構建「更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係」。

王毅並在與黃英賢主持雙方第七輪「外交與戰略對話」時，呼籲雙方「不猶豫，不偏航，不走回頭路」，既然明確前進方向，就要爭取「走得穩、走得好、走得遠」。他還闡述中國大陸在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的原則立場，強調兩國之間沒有歷史恩怨糾纏，雙方要「踐行尊重國家主權和領土完整」這一國際法基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切。

中澳雙方一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮切實作用，推動兩國外交、經貿、科技、教育、執法等主管部門開展更多合作，積極考慮開展「海洋事務對話」，並同意採取進一步措施便利兩國人員往來。此外，根據媒體揭露的現場畫面，王毅提到在兩國關係改善向好的帶動之下，「我們雙方都願意以更加積極的態度，來妥善解決面臨的一些懸案。最新的進展就是，葡萄酒案已得到妥善處理，本月底中方將發布最終的裁決結果」。

路透報導，黃英賢與王毅會談後指出，會談涵蓋人權、關稅、區域安全和大熊貓、鎳市場波動性等問題，澳洲將為中國總理李強今年的訪問做好準備，除了葡萄酒，澳洲也希望取消對牛肉和龍蝦的關稅。

中國外長王毅（左）在與澳洲外長黃英賢舉行對話時，宣布葡萄酒問題已經「妥善解決」。...
中國外長王毅（左）在與澳洲外長黃英賢舉行對話時，宣布葡萄酒問題已經「妥善解決」。（新華社）

王毅 澳洲 關稅

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