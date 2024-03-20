習近平擬5月會馬克宏 法外交官透露：將溝通台海、烏克蘭立場

中國國家主席習近平（右）去年4月隨來訪的法國總統馬克宏（左）到訪廣州。（路透）

路透20日引述數名外交事務消息人士報導，中國國家主席習近平 5月擬造訪法國並會晤總統馬克宏 ，貿易問題預期為兩人重要議程。

一名法國外交消息人士私下向路透說，到時「會有關於貿易的堅定訊息」，並說美國11月大選後的未來難料，法國需要推進優先主題。該名外交官也說，保持最高層級的對話能力很重要，並說有需要就北京對於烏克蘭、台海及南海議題的立場傳遞「堅定」訊息。

歐中關係日益緊張之際，這預計會是習近平5年來首次訪歐。

馬克宏去年造訪北京時受熱烈歡迎，被認為透露出中國為了抗衡美國，因而對幾個重要歐洲國家施以「魅力攻勢」。但其後兩國關係因貿易問題蒙塵；法國支持歐盟執行委員會對中國電動車進口的反補貼調查，去年12月也推行給歐製電動車的消費者補貼。

作為回應，北京1月針對白蘭地展開反傾銷調查，被視為針對法國。根據中國海關資料，法國在歐盟總體白蘭地出口的占比高達99.8%。

針對習出訪消息，中國外交部未立即回應路透置評請求，法國總統府則拒絕評論。路透19日獨家報導已引述知情人士指出，俄羅斯總統普亭 5月可能會在習近平訪歐之前，先訪中與習晤談。

去年，法國官員試圖促使北京就俄烏戰爭問題向俄施壓，並減少對普亭的支持；相關努力由馬克宏的外交顧問伯納主導，但尚未有成果。法國認為中國作為平衡性的勢力，在俄烏戰中有其發揮空間。中國外交部長王毅2月曾訪法會見馬克宏和伯納。

1月，習近平在慶祝中法建交60周年的訊息中說，兩國可透過關係的穩定來回應全球不確定性，並強調綠色產業、潔淨能源為潛在合作領域。