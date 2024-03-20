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布林肯會馬可仕強調同盟「堅若磐石」 再批中國南海威脅

編譯周辰陽／綜合報導
菲律賓總統馬可仕（右）19日在馬尼拉總統府接見美國國務卿布林肯。(路透)
菲律賓總統馬可仕（右）19日在馬尼拉總統府接見美國國務卿布林肯。(路透)

美國國務卿布林肯19日與菲律賓總統馬可仕舉行會談，讚揚美菲兩國近期強化國防關係「非比尋常」，並稱只會進一步擴大。

來源：RTVMalacanang

布林肯在馬拉坎南宮會晤馬可仕時表示，菲律賓與美國之間的同盟「堅若磐石」，也是美國政府的「絕對優先事項」，「這是拜登總統要求我到這裡的原因」。

白宮18日表示，美國總統拜登4月11日將擔任東道主，接待馬可仕和日本首相岸田文雄，並舉行首場三方峰會。布林肯指出，這場三方峰會將是「合作的新視界」，而且「極具展望」。

布林肯指出，這項安排是為了和平跟建立更加穩定的「一個非常重要平台」。他說，這「不是設計針對任何人，而是服務於實現未來的共同願景，有利於我們所有國家的人民」。

美國國務院說，布林肯和馬可仕強調了美菲聯盟對印太地區安全與繁榮的重要性，並重申在南海維護國際法的共同承諾。

布林肯稍早指出，中國在南海的行動，已引發更廣泛的國際反應，而美國正在密集進行外交以重申國際法。布林肯跟菲律賓外長馬納羅一起召開記者會時指出，「我們抱持共同的關切，中國的行動威脅我們對一個自由且開放印太的共同願景，包括在南海和菲律賓專屬經濟區」。

菲律賓與美國1951年簽訂美菲共同防禦條約，兩國根據該條約必須協防。布林肯強調，該條約「鋼鐵般堅定」，範圍包括針對菲律賓武裝部隊、公務船跟飛機的武裝攻擊，以及菲國海巡署在南海任何地點的機艦。

對此，中國外交部發言人林劍表示，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題，美菲的軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的「非法主張」站台背書。

中國外交部發言人林劍。（取材自北京日報）
中國外交部發言人林劍。（取材自北京日報）

布林肯 拜登 國務院

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