輝達向中國「交芯」 新智慧車用晶片合作比亞迪等中企

輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布，下一代智慧車用晶片將與三家中國車企比亞迪、昊鉑、小鵬汽車達成合作。(美聯社)

輝達 （Nvidia）2024年GTC大會18日在加州聖荷西登場，執行長黃仁勳宣布，輝達下一代智慧車用晶片 DRIVE Thor已與三家中國汽車製造商比亞迪、昊鉑(Hyper)、小鵬汽車達成合作。分析認為，輝達頂著拜登 政府限制晶片出口的壓力向中國車企「交芯」，證實了中國市場的潛力與吸引力，「失去中國市場的代價難以承受」。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，輝達下一代智慧車用晶片DRIVE Thor採用NVIDIA GTC大會發布的Blackwell架構，可以高度整合轉換器（Transformer）、大型語言模型（LLM）及生成式AI，使汽車具備更高階的AI能力。

事實上，早在2023年3月輝達的GTC大會上，比亞迪和輝達就已宣布在自動駕駛技術方面達成合作，採用輝達的DRIVE Orin晶片生產下一代自動駕駛汽車。而新版本DRIVE Thor將可實現更高水準的自動駕駛和其他數位功能。

此外，輝達汽車業務副總裁夏皮洛（Danny Shapiro）在電話會議上透露，比亞迪計畫利用輝達的技術簡化工廠和供應鏈，並開發虛擬展示廳。另外還計劃使用NVIDIA Isaac、NVIDIA Omniverse等平台大幅增加實體與虛擬的造車環境。

廣汽埃安（Aion）旗下品牌昊鉑及小鵬汽車，也將採用DRIVE Thor發展自動輔助駕駛，並運用在下一代車型上。昊鉑與輝達將在高效能運算、自動駕駛技術和深度學習領域展開合作，生產下一代L4級自動駕駛汽車，並計畫於2025年量產。

除了輝達官方宣布的幾個合作夥伴外，目前至少有5家中國車企也已明確表示將採用DRIVE Thor生產下一代產品，包括吉利旗下的極氪汽車、理想汽車和文遠知行等。

直新聞特約評論員劉和平指出，拜登政府對中美兩國的晶片貿易以及在晶片製造上的合作，多次明確要求輝達和AMD，不得向中國出口中高階晶片。因此，輝達宣布擴大與中國汽車製造商的合作並向比亞迪出售下一代智慧汽車晶片，顯然就有逆水行舟甚至是「頂風作案」的味道。

劉和平認為，一是中國14億人口市場的潛力與吸引力，不只是輝達，對於全球任何一家晶片研發與製造企業來講，失去中國市場的代價都是難以承受的。

二是危機意識倒逼的結果。自從美國主動挑起中美高科技戰，尤其是對中國實施晶片限制措施之後，這些年來中國正在大力發展晶片，並且在中低端晶片設計與製造領域取得了不俗的進展。

劉和平說，市場的強大力量促使輝達作出了向中國電動車企「交芯」的決定，以免成為拜登政府限制向中國出口晶片政策的犧牲品。