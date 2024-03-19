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要穿透中國防空系統 美拚「水下」極音速飛彈

編譯盧思綸／綜合報導
美國海軍戰略系統計畫主任渥爾夫中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈，目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。（路透）
美國海軍戰略系統計畫主任渥爾夫中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈，目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。（路透）

日經亞洲報導，美國海軍戰略系統計畫主任渥爾夫中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈，目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。

分析師說，面對中國日益強化的防空系統，以潛艦作為載台發射極音速飛彈，比陸地和水面軍艦更具穿透領空能力，在衝突開局搶占上風，也對美軍後續出動軍艦和飛機進入戰區更有利。

美軍正在打造的極音速飛彈是非核子武器，號稱飛行速度是音速五倍，擁有彈道飛彈的速度和巡弋飛彈的機動性，可在15至30分鐘內打擊數千公里外的目標。

渥爾夫12日以書面聲明向眾議院軍事委員會聽證會說明，極音速飛彈將首先交付給美國陸軍作為「長程極音速武器」，接著作為海基戰力交付給海軍，2020年代中期將先部署在「朱瓦特級」多功能驅逐艦，2030年代初部署於「維吉尼亞級Block V」核動力攻擊潛艦。

渥爾夫表示，為了準備發射極音速飛彈的水下應用，海軍正在印第安那州克雷恩的海軍水面作戰中心建造水下測試設施，「藉試射行動確保我軍了解飛彈如何飛過水面」。

美國華盛頓智庫哈德遜研究所資深研究員克拉克指出，潛射版本是「發射極音速武器的最重要應用」，因為能在不被發現的情況下進行，包括在敵軍海岸附近。

克拉克說，從成本角度來看，極音速武器將用於打擊高價值目標，如中國航空母艦、指管設施或感測器系統。

中國目前沒有潛射版的極音速飛彈，主要是因為潛艦能力不足。

新美國安全中心兼任資深研究員舒卡特表示，水面艦艇「可能無法足夠接近」中國本土，但潛艦可以解決這個問題。

極音速飛彈 維吉尼亞 彈道飛彈

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