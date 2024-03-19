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彭博：可能聯美？歐盟將調查中國成熟製程晶片

編譯陳苓／綜合外電
繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。(路透)
繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。(路透)

北京當局砸下重金，大力擴產成熟製程晶片，引發歐美不安。繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。

根據彭博資訊看到的工作聲明草案，歐盟考慮要調查中國生產的此種晶片，在各產業網路的深入採用程度。歐盟此舉如美國翻版；拜登政府也已提案，要評估仰賴中國成熟製程晶片的風險。成熟製程晶片並非尖端技術，但是對軍事，以及從電動車到基礎設施等產業，極為重要。

歐盟執委會的訪調，可能是與美國聯手行動的第一步，或許會祭出限制令或其他管制。華府憂慮，北京加碼投資傳統製程，會讓中企稱霸此種晶片的供給，一如中國在太陽能和鋼鐵業的前例。

歐盟草案寫道，「歐盟和美國將持續蒐集並分享，有關非市場政策及做法的非機密資訊與市場情報，承諾就研擬行動相互協商」。這份草案尚未定案，擬於4月在比利時召開的歐美貿易和技術委員會（TCC）會議上提出。草案稱，雙方「或許會制定共同或合作措施，解決成熟半導體的全球供應鏈，產生的扭曲效應。」

對全球經濟來說，成熟製程晶片不可或缺。中國砸錢投資，擴大生產，讓歐美憂慮會扭曲市場，並導致嚴重依賴。

對於美國眾議院對TikTok祭出禁令，紐約時報報導，但中國並未激烈反彈，分析認為，中方克制原因包括在參議院仍面臨不確定、預期成為共和黨總統候選人的川普已表示反對這法案，而且中國有反制的工具。

中國官員過去曾警告，這種交易需要得到他們的批准。2020年，把TikTok出售給包括甲骨文和微軟在內的美國投資者的交易看起來快要做成時，中國政府明確了其被視為敏感出口物品的管轄權；有效挫敗美方把TikTok交出去的嘗試。

晶片 歐盟 投資

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