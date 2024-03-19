何衛東「打擊虛假作戰能力」疑被封 分析：證實中軍力灌水

李尚福（右）被解職，成為中國任期最短的國防部長；圖中為中央軍委副主席張文俠、圖左為軍委副主席何衛東。（路透）

解放軍 頻傳貪腐之際，中共 中央軍委副主席何衛東日前高喊打擊軍隊「虛假作戰能力」，但在網上卻疑被「封禁」。有分析指，何衛東的發言間接證實解放軍戰力「灌水」。另外，中國國家主席習近平 推動軍改十年，標榜脫虛向實，但現在他的親信將領還在宣誓打假，說明軍中陋習難改。

美國之音報導，何衛東9日出席全國人大軍方代表團會議時喊出「要打擊軍隊內部的虛假作戰能力」、持續反腐敗並堅決糾治形式主義、官僚主義等。但這場重大宣誓多日來似乎成了敏感詞，在微博、新華社、央視網頁新聞、甚至解放軍唯一的新聞門戶中國軍網等資料庫，以「何衛東」和「虛假作戰能力」為關鍵字搜尋，竟查不到任何相關報導。

何衛東是中國軍方的第三號人物，僅次於身兼軍委主席的習近平和另一位軍委副主席張又俠。

他的最新發言竟在中國官媒和網絡遍尋不著，對此，報導引述在台北的國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室指出，何衛東所指的虛假作戰能力應是訓練造假的問題，也就是解放軍的訓練明明沒有到位，卻假裝出有那個戰力，演戲給指揮官看，長期下來將導致中國軍方的領導高層與三軍統帥習近平對解放軍兵力和戰力的誤判。

他說，何衛東話更深層的意涵恐是直指解放軍過度吹噓自製武器的實力。例如，中共宣傳其同屬第五代戰機之殲20的性能勝過美軍的F-22；中共也曾宣稱，第三艘航空母艦福建號的電磁彈射器性能優於美國的福特號，可能都是自我吹捧。

沈明室說，中共吹噓自製武器勝過原版雖是誇大之詞，但不代表殲20戰機或福建號航母不能打仗，外界仍不應小覷其戰力。

另外，他說，解放軍更大的問題是貪腐，這將損及各軍種的戰力標準及其作戰能力。

彭博此前曾披露美國情報機構對中國解放軍的評估，列舉了解放軍腐敗的例子，包括導彈中被偷換成水而非燃料。

對此，美國智庫蘭德公司國際防務高級研究員何天睦(Timothy Heath)表示，由於缺乏公開數據，外界很難一窺解放軍內貪腐問題的規模和範圍，但綜觀過去中國軍媒的相關評論及這次何衛東的發言，反映出解放軍貪腐問題的根深蒂固。

何天睦說，若解放軍的腐敗現象難除，再加上作戰能力的持續不足，將迫使習近平暫時無法考慮對台灣和美國發動戰爭，他也可能不再對解放軍近期重大作戰行動的準備抱有過多幻想，尤其是面對美軍這種實戰經驗豐富的假想敵。

何天睦並稱，何衛東的「打擊虛假作戰能力」談話暗示著，習近平對軍方將領的清洗和紀律處分很可能持續下去。