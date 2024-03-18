親俄? 山東、河北、黑龍江中文路牌現俄羅斯文
山東、河北及黑龍江等地近期出現含俄文路標。在山東膠州的一段公路上，路人發現中文路標下方除了英文，還新增了俄文；三周前，遊客發現在一景區內，中文路牌下方出現俄文，但無英文。上述現象引發關注，被認為是示好、親俄的政治動作。
自由亞洲電台報導，中俄兩國文化交流與合作日趨緊密。微博網友「飛揚軍事鐵背心」12日晚間在其帳號發出四幅圖片，記錄山東膠州的路標上出現俄文標記。圖片記錄在通往少海風景區、慈雲寺、板橋坊、正陽西路、上合板橋新城等0至5公里路段的機動車行駛路段出現的中文路標，除了輔以英文，還增加俄文註解。
報導說，這些圖片引發網友熱議。有網友在留言區留言，有英文就不可以用俄文？還有留言表示，俄羅斯族也是中國56個民族之一。還有人說，青島是上合(上海合作組織)示範區，俄羅斯作為上合組織重要成員，這裡有俄文挺正常的。山東網友陸女士15日說，這些附加俄羅斯文的路標從未見過，顯然是新增。她說，官方在營造與俄羅斯友好的氛圍。
山東膠州網友李先生表示，他去年看到黑龍江哈爾濱等許多地方也出現俄文標誌牌。另外網友上傳河北北戴河的公路標誌，說北戴河也有。
山東評論人士陸沉淵說：「我看到指示路牌最上面是中文，下方是英文、再下面是俄文，它實際上沒什麼效果。俄國人來山東的可能性幾乎為零。這是官方表達的一種姿態。所謂中國和俄羅斯『背靠背』關係是習近平力推的。」
對於山東等地近期出現的俄文標牌，時事評論者陸軍認為這是官方的姿態。他說：「路牌體現了一種姿態，例如前一陣北京的地鐵站名指示牌，將英文換成了漢語拼音，中國人不會去看那些拼音，外國人也看不懂。這就是所謂的講政治。這次路牌現像也體現當局的思路。」
陸軍說，如果結合近年河南等地教育部門向學生推廣俄文以及向俄羅斯公派留學生，明顯是當局在與俄羅斯緊密加強關係，這將加深與美國等西方國家的對立。
上一則
南海緊張 布林肯訪韓菲強化聯盟 外媒：北京戰狼姿態受挑戰
下一則
FB留言