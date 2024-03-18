親俄? 山東、河北、黑龍江中文路牌現俄羅斯文

山東膠州公路上的路標，最近增加了俄文。(取材自微博)

山東、河北及黑龍江等地近期出現含俄文路標。在山東膠州的一段公路上，路人發現中文路標下方除了英文，還新增了俄文；三周前，遊客發現在一景區內，中文路牌下方出現俄文，但無英文。上述現象引發關注，被認為是示好、親俄的政治動作。

自由亞洲電台報導，中俄兩國文化交流與合作日趨緊密。微博網友「飛揚軍事鐵背心」12日晚間在其帳號發出四幅圖片，記錄山東膠州的路標上出現俄文標記。圖片記錄在通往少海風景區、慈雲寺、板橋坊、正陽西路、上合板橋新城等0至5公里路段的機動車行駛路段出現的中文路標，除了輔以英文，還增加俄文註解。

報導說，這些圖片引發網友熱議。有網友在留言區留言，有英文就不可以用俄文？還有留言表示，俄羅斯 族也是中國56個民族之一。還有人說，青島是上合(上海合作組織)示範區，俄羅斯作為上合組織重要成員，這裡有俄文挺正常的。山東網友陸女士15日說，這些附加俄羅斯文的路標從未見過，顯然是新增。她說，官方在營造與俄羅斯友好的氛圍。

山東膠州網友李先生表示，他去年看到黑龍江哈爾濱等許多地方也出現俄文標誌牌。另外網友上傳河北北戴河的公路標誌，說北戴河也有。

山東評論人士陸沉淵說：「我看到指示路牌最上面是中文，下方是英文、再下面是俄文，它實際上沒什麼效果。俄國人來山東的可能性幾乎為零。這是官方表達的一種姿態。所謂中國和俄羅斯『背靠背』關係是習近平力推的。」

對於山東等地近期出現的俄文標牌，時事評論者陸軍認為這是官方的姿態。他說：「路牌體現了一種姿態，例如前一陣北京的地鐵站 名指示牌，將英文換成了漢語拼音，中國人不會去看那些拼音，外國人也看不懂。這就是所謂的講政治。這次路牌現像也體現當局的思路。」