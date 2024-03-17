重啟南海聯合勘探談判有條件 菲總統：主權是關鍵

中國近期與菲律賓在南海有主權爭議範圍內頻發爭端。圖為菲律賓補給船Unaizah（右）5月在試圖進入仁愛礁時被中國海警水砲擊中，造成多名船員受傷。（美聯社）

據統計，今年以來，中國與菲律賓雙方在爭議海域發生近10次摩擦。菲律賓總統馬可仕近日在捷克首都布拉格表示，如果與中國恢復在南海的聯合勘探談判，菲律賓的主權和領土管轄權是基本原則。「我們在任何時候都不能以某種方式損害菲律賓的領土完整。」

美國之音報導，在菲律賓和中國承諾合作4年後，2022年菲中兩國就菲律賓專屬經濟區聯合能源勘探的談判終止，當時菲律賓外交部提出的理由是菲國的憲法限制和主權問題。

自從2022年馬可仕尋求與共同防禦條約盟友美國更友好的關係以來，南海緊張局勢持續升級，這與他的前任菲律賓總統杜特蒂 的親北京立場背道而馳。

馬可仕表示，菲律賓未在口頭上、軍事上或外交上挑動南海緊張局勢，「所有這些問題都不是我們開始的。所有這些騷亂都不是菲律賓造成的。」

在馬可仕這番表態前，中國外交部發言人汪文斌14日指菲方應「停止對國際社會的誤導，停止借南海問題挑起爭端」。另外，中央社報導，中國國防部 15日批評菲律賓一再衝闖中國仁愛礁鄰近海域挑釁滋事，搞危險「碰瓷」，要求菲方立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動。

3月初，菲律賓指控中國海警向菲國一艘在南海爭議海域執行補給任務的船隻發射高壓水炮，造成四名菲律賓海軍人員受傷。

菲律賓在2016年贏得了一項具有裏程碑意義的國際仲裁案，該案裁決中國在南海的廣泛主張無效。不過，中國從不承認這一裁決。每年有價值約3萬億美元的海運貨物經過南海。