克服晶片卡脖 京令電動車企多用國貨 新型舉國體制「脫鉤」西方？

海思半導體近日於上海中國家電及消費電子博覽會參與展出。（記者黃雅慧／攝影）

據外媒報導，中國2024年中央本級科技支出安排了3708億元（人民幣，下同），相比上年增長10%。中國將在晶片 等決定國家競爭力的領域建立新型舉國體制，對抗美國的圍堵，爭取在半導體產業中獨立於西方。中國採取的方式，除大幅擴容「大基金」（國家集成電路產業投資 基金），由中企參與全球市場，並要求其電動車 製造商大幅提高國產車用晶片的採購比率。

另外，華為旗下晶片設計公司海思半導體（Hisilicon）近日於上海中國家電及消費電子博覽會（AWE2024）參與展出，本次參展為海思約三年多來歷經疫情等因素後，首度參與大規模會展。外界認為，這是海思在2019年被美國列入貿易黑名單後首次「亮劍」，海思的參展或印證華為晶片事業逐步「回歸常態」。

據參考消息報導，日本經濟新聞近日撰文稱，所謂新型舉國體制，即在中共中央的領導下，政府機關、企業、科研院所、金融機構共同推動作為經濟安全關鍵的高新技術領域發展的體制，其目標是建立完整的包括材料、零部件、成品在內的供應網絡。

此前的兩會，國家主席習近平在參加全國政協聯組會時向科技界委員強調，要加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰。國務院總理李強在政府工作報告中也表示，要加快推動高水平科技自立自強，充分發揮新型舉國體制優勢。

另據德國「經濟周刊」網站報導，中國正抓緊努力，爭取在半導體產業中獨立於西方。近年來，中國政府選擇的工具之一是「大基金」，即國家集成電路產業投資基金，啟動以來募資規模高達約3400億元。據彭博資訊援引內部人士指出，大基金將大幅擴容。

此外，特別是在存儲晶片和某些邏輯晶片生產領域，中國也取得進展。一些中國公司在某些細分領域成為全球市場的重要參與者。報導稱，中國領導層希望堅持當前方針，推進結構性改革。因此，創新和未來技術將占據中心位置。

彭博資訊並引述知情人士指出，中國政府已要求比亞迪、吉利等電動車製造商，大幅提高國產車用晶片的採購比率，減少對進口產品依賴，同時促進國內晶片產業發展。

據了解，這是因工信部先前設定非正式的國產車用晶片採購目標，在2025年比重要達到20%，但對目前的進展並不滿意，現在直接要求車廠儘量避免採用外國零組件。此舉反映北京當局正力圖振興本國科技產業，以因應美國以制裁和限制措施、阻撓中國晶片技術進步的策略；也可能是為了因應汽車業未來可能面臨限制。