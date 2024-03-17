五角大廈追加國防預算 威懾中國項目飆增8%

分析指中國在東亞有主場優勢，其軍事規模引美方警戒。圖為中國與巴基斯坦海軍雙邊聯合演習資料照片。（中新社）

美國國防部 本周早些時候將2025財年「太平洋威懾倡議」（PDI）的預算 請求大增8%，同期美國整體國防預算增幅僅為1%。美國國防部長奧斯汀稱，「日益咄咄逼人」的中國是未來一年美國國防支出的主要焦點。

觀察者網引述香港南華早報報導，美國總統拜登 日前向國會提出總額為7.3萬億（兆）美元的2025財年聯邦政府預算草案，其中國防預算再次刷新紀錄，飆升至8952億美元，增幅為1%。美國國防預算還撥出99億美元用於針對中國的「太平洋威懾倡議」，增幅達8%，以增強美軍在亞太地區的部署和行動。

「太平洋威懾倡議」通過不斷加大在印太地區的預算投入，提高美國威懾的可信度來遏制主要競爭對手。

據報導，奧斯汀在一份聲明中稱，「這一請求將增強我們保衛國家的能力，應對日益咄咄逼人的中華人民共和國帶來的挑戰」。

報導引述分析人士指出，五角大樓將預算的關鍵事項指向中國，把「建造先進潛艇及核威懾」視作預算的核心關注點，由於預算重點要求威懾中國軍事活動，潛艇未來將在印太地區扮演更加重要的角色。在此背景下，預算請求包含對新型「哥倫比亞」級戰略核潛艇的開發投資，該型潛艇將用以取代「俄亥俄」級潛艇。首艘「哥倫比亞」級潛艇於2020年開始建造，計劃2031年投入使用，第二艘潛艇預計將在獲得授權後於今年開始建造。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心項目研究員哈特（Brian Hart）稱，中國正在對「海軍的幾乎所有領域」進行現代化改造，並將潛艇作為優先事項，穩步為其艦隊增加核動力攻擊潛艇，打造可靠的海基威懾。「中國在東亞有主場優勢，大部分潛艇不會遠離中國海岸，而美國潛艇部隊則需要部署在全球範圍內。」

美國軍方近日集中提出「中國軍事威脅論」，以增加更多資金。比如，北美防空司令部司令稱中國軍機最快今年開始在美國防空識別區附近活動，「不僅是軍機，還有艦船，甚至潛艇」。此外，五角大樓分析師稱，中國在高超音速武器領域領先美俄。

中國外交部發言人汪文斌12日在回應記者有關美國國防預算的提問時表示，美方所謂的「競贏」並非你追我趕、共同進步的良性競爭，而是處處給對手下套、使絆子的惡性競爭，是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，只會將中美推向對抗衝突。希望美方糾正對華錯誤認知，摒棄零和博弈思維，放棄「競贏」中國的幻想，與中方相向而行。