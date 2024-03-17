王毅訪紐澳 澳總理：中國將在未來幾周開放葡萄酒市場

一名中國顧客在澳洲一處酒莊試喝葡萄酒。（路透）

中國外長王毅 17日出訪紐西蘭、澳洲 ，期間與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話，被視為中澳關係走向和緩的最新跡象。值得一提的是，中國對進口的澳洲葡萄酒近3年懲罰性關稅 是否解除備受矚目。澳洲總理艾班尼斯16日表示，他預計中國將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與王毅會面時討論此事。

路透報導，艾班尼斯表示，下周澳方將在坎培拉接待王毅，「我期待與王外交部長進行進一步討論（葡萄酒關稅一事）」。他還說，他預計中國將在未來幾周內做出開放葡萄酒市場的決定，並稱這對兩國來說是「雙贏」。

艾班尼斯表示，對話會帶來理解，並為澳中兩國帶來利益。澳洲將從消除這些障礙帶來的經濟活動中受益。

中國對澳洲葡萄酒已實施近3年的懲罰性關稅，目前正進入複查程序。中國駐澳洲大使肖千11日透露，中國對澳葡萄酒關稅審查進展順利，「事情正在沿著正確的軌道、正確的方向發展」，但未證實澳洲政府所稱，爭端會在近日解決。

中國商務部發言人何亞東14日在例行記者會上也未鬆口。他表示，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

中國在新冠疫情爆發之前是澳洲最大的葡萄酒出口市場，出口額高達12億澳元，但2020年後中澳關係降至冰點，中國對澳洲多項商品實施進口限制，直到去年5月澳洲工黨政府上台之後，兩國關係才逐步解凍。

中國商務部於2021年3月認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，隨即對澳洲葡萄酒徵收高達218.4%的反傾銷稅，為期5年。去年10月，中澳雙方宣布就解決WTO爭端達成共識，澳洲暫停向WTO提出申訴，中國商務部隔月則宣布就澳洲葡萄酒反傾銷稅展開複查。