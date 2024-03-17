我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

王毅訪紐澳 澳總理：中國將在未來幾周開放葡萄酒市場

記者陳宥菘／綜合報導
一名中國顧客在澳洲一處酒莊試喝葡萄酒。（路透）
一名中國顧客在澳洲一處酒莊試喝葡萄酒。（路透）

中國外長王毅17日出訪紐西蘭、澳洲，期間與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話，被視為中澳關係走向和緩的最新跡象。值得一提的是，中國對進口的澳洲葡萄酒近3年懲罰性關稅是否解除備受矚目。澳洲總理艾班尼斯16日表示，他預計中國將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與王毅會面時討論此事。

路透報導，艾班尼斯表示，下周澳方將在坎培拉接待王毅，「我期待與王外交部長進行進一步討論（葡萄酒關稅一事）」。他還說，他預計中國將在未來幾周內做出開放葡萄酒市場的決定，並稱這對兩國來說是「雙贏」。

艾班尼斯表示，對話會帶來理解，並為澳中兩國帶來利益。澳洲將從消除這些障礙帶來的經濟活動中受益。

中國對澳洲葡萄酒已實施近3年的懲罰性關稅，目前正進入複查程序。中國駐澳洲大使肖千11日透露，中國對澳葡萄酒關稅審查進展順利，「事情正在沿著正確的軌道、正確的方向發展」，但未證實澳洲政府所稱，爭端會在近日解決。

中國商務部發言人何亞東14日在例行記者會上也未鬆口。他表示，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

中國在新冠疫情爆發之前是澳洲最大的葡萄酒出口市場，出口額高達12億澳元，但2020年後中澳關係降至冰點，中國對澳洲多項商品實施進口限制，直到去年5月澳洲工黨政府上台之後，兩國關係才逐步解凍。

中國商務部於2021年3月認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，隨即對澳洲葡萄酒徵收高達218.4%的反傾銷稅，為期5年。去年10月，中澳雙方宣布就解決WTO爭端達成共識，澳洲暫停向WTO提出申訴，中國商務部隔月則宣布就澳洲葡萄酒反傾銷稅展開複查。

澳洲 關稅 王毅

上一則

四川甘孜山火 成都天空變黃 疑大風引起

下一則

中省公務員聯考 37人搶1職 一推一吸效應 青年爭「上岸」

延伸閱讀

辛苦啦 熊貓寶寶又重回南加

辛苦啦 熊貓寶寶又重回南加
王毅將訪問紐澳 舉行第7輪中澳外交與戰略對話

王毅將訪問紐澳 舉行第7輪中澳外交與戰略對話
被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了
王毅稱台大選為中國地方選舉 台陸委會：自欺欺人

王毅稱台大選為中國地方選舉 台陸委會：自欺欺人

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面