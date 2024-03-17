彭博：習近平5月訪法 晤馬克宏 料談貿易、俄烏戰爭

彭博報導，法國總統馬克宏（右）計畫在今年5月於巴黎招待來訪的中國國家主席習近平（左）。圖為2023年4月雙方在中國會晤。（新華社）

彭博新聞報導，中國國家主席習近平 有望5月間訪問法國，出席中法慶祝建交60周年的重大活動安排。法國總統馬克宏 已經計畫在巴黎接待來訪的習近平，雙方屆時可能討論貿易問題與俄烏戰爭，但確切安排仍可能有所變動。

馬克宏辦公室發言人拒絕證實此事；中國外交部未回覆置評請求。

彭博報導稱，習近平與馬克宏曾在今年1月27日中法建交60周年紀念日互致賀電。習近平表示自己高度重視中法關係發展，願將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。馬克宏則說，今年將是法中合作更進一步的1年；當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行。

報導指出，雖然習近平此訪旨在慶祝中法情誼，但兩國關係近日籠罩在貿易爭端和地緣政治分歧的陰影之下。中國在俄烏戰爭爆發後仍支持俄羅斯總統普亭引來歐盟抗議。歐盟也表明不會將貿易和安全問題分開。

此外，歐盟去年對中國電動車 展開反補貼調查，且法國政府去年底將中國生產的電動車排除在購買補助之外，遭北京批評是歧視和保護主義的行為。

中國今年初宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷調查，由於相關產品的主要來源國家為法國，這項調查被認為是為了報復法國所主導的電動車反補貼調查。

消息人士指出，馬克宏將在接待習近平期間，堅稱法國的電動車補助措施並非針對中國，此外，馬克宏也將強調與中國對話是法國的外交政策重要組成部分。

這場中法元首峰會另一大重點就是俄烏戰爭，報導指出，馬克宏最高外交政策顧問伯納一直與中國外長王毅在此議題上緊密聯繫。北京去年曾表示，中法雙方就烏克蘭問題協調了各自立場，同意為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

值得一提的是，馬克宏去年4月曾到訪中國，是疫後首位到訪中國的歐洲國家元首，受到習近平熱情款待。馬克宏返國受訪時稱「歐洲不應捲入台海問題」，言論引發國際譁然。