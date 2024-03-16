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歷經1年審查 斐濟決定維持與中國警務合作 國安人員重返仍待討論

記者陳宥菘／即時報導
歷經一年審查，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。圖為2021年中國公安部援贈斐濟警用物資。（取材自中國駐斐濟大使館）
歷經一年審查，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。圖為2021年中國公安部援贈斐濟警用物資。（取材自中國駐斐濟大使館）

太平洋島國斐濟拉布卡（Sitiveni Rabuka）去年年初以民主和司法制度不同為由，叫停了自2011年簽署的中斐警務合作協議，歷經一年審查，斐濟內政部長皮奧（Pio Tikoduadua）表示，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。

中媒觀察者網報導，皮奧向英國衛報表示，歷經12個月的審查，協議現在已經恢復。斐濟會繼續與中國在情報交流、警察培訓與交流、設備供應等方面合作。

談到中國國安人員是否會重返斐濟時，皮奧表示，未來兩國將共同決定要如何執行，包含任何人員交流。且目前只有斐濟警官在中國接受培訓，斐濟警察部隊中不會有中國警官。

不過，斐濟媒體「斐濟太陽報」向斐濟總理拉布卡詢問有關警務協議的審查時，拉布卡稱，暫時未收到內政部長的最新報告。

據報導，中斐是在2011年簽署警務執法合作的諒解備忘錄，中國為斐濟提供相關援助和培訓，幫助斐濟提高警務執法能力，共同進行打擊跨國犯罪行動。根據協議，斐濟軍官在中國接受培訓，而中國警察則被納入斐濟部隊。北京還提供了高科技設備，包括監控設備和無人機。

然而，2022年底宣誓就職的斐濟總理拉布卡對此協議有不同看法，並在2023年初暫緩警員培訓計畫，此後該協議一直在審查中。

拉布卡當時表示，中國國家安全人員無需繼續在斐濟警察部隊工作，因為兩國的民主和司法制度不同，「我們會回到與我們有相似制度的地區」。他聲稱，來自澳洲、紐西蘭等其他國家的人員可以留下來，因為他們的制度與斐濟相似。

去年5月，中國駐斐濟大使館發文宣稱，中國與斐濟的合作公開透明，不針對任何國家，不應受任何國家干擾。「中方真誠希望有關國家能夠多為太平洋島國做好事、幹實事，而不是僅僅出於地緣政治的需要才關心和幫助島國。」

報導指出，去年6月，斐濟與紐西蘭簽署國防合作協議後，拉布卡對中斐警務合作協議的看法似乎有了轉變，認為應先完成審查再做決定。

據報導，2013年至2017年期間，中國公安部總計向斐濟派駐了4批、共8名警務顧問。2017年，中、斐警方聯合展開行動，打擊電信網路詐騙犯，一舉破獲斐濟楠迪鎮附近5個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人77名。2021年，為加強與斐濟警方的交流合作，支持斐濟警方加強打擊針對中國僑胞的犯罪行為，中國使館也向斐濟警方捐款1.5萬斐元（約6681美元）。

內政部 澳洲 大使館

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