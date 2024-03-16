中國C919外銷延遲？歐盟指認證至少5年

中國民用航空局今年初宣布，將推進中國國產客機C919於歐盟 的認可審查程序。不過，路透14日報導，歐盟航空安全總署的代理執行董事認為，認證過程可能會持續5年，或花費更長時間。

綜合中國媒體報導，中國商用客機ARJ21和C919自2月底開始在東南亞 演示飛行，包括越南 、寮國、柬埔寨、印尼、馬來西亞等地，為後續開拓東南亞市場奠定基礎。

據中國商飛最新市場預測，未來20年，亞太市場的客機需求量也將增加6387架，全球的民用客機數量也預期增加約2萬7千架。在空中巴士公司（Airbus）等候名單爆滿、波音737 MAX品質遭外界質疑之際，中國將客機C919視為市場的新選擇，加以推廣。

中國民用航空局（CAAC）今年1月在北京的全國民航工作會議上宣布，計畫推動C919進入歐盟航空安全總署（EASA）認可審查程序。不過，據路透社引述歐盟航空安全總署代理執行董事泰葛（Luc Tytgat）的說法，認為認證過程可能持續5年或更長時間。

他表示，中國商飛曾在疫情前的2019年要求歐洲批准，近期重新申請，要求在2026年之前完成，但「這架飛機對我們來說太新了，目前還在『技術熟悉』階段，這將是一項艱鉅的工作」。

根據2019年簽署的中歐協議，歐洲監管機構必須決定是否要對中國的飛機認證進行「驗證」，以確保進口飛機達到歐盟的安全標準。若沒有歐盟的同意，C919不能在歐洲飛行。

此外，部分業界人士也對C919是否能在全球市場順利銷售抱持懷疑態度。美國之音引述越南航空工程專家阮天通（Nguyen Thien Thong）表示，越南航空公司不太可能在近期購買或租賃中國商飛的飛機，因為若增加一家航空供應商，將會使成本增加，維護、管理和營運也將複雜化。

CNBC日前報導，美國空中巴士公司飛機商業業務首席執行官謝瑞爾（Christian Scherer）在媒體圓桌會議上表示，C919不會在市場「掀起風浪」，「市場足夠大，可以有競爭，我們歡迎競爭」。

另外，全球最大的飛機租賃商之一空中租賃公司（Air Lease）董事會執行主席史蒂文烏德瓦爾-哈齊（Steven Udvar-Hazy）稱，該公司不打算購買任何C919。C919缺乏使其在國際市場上具有商業可行性的輔助基礎設施。他補充說，C919也缺乏技術支持培訓。他說，「沒有這些，就沒有出口市場」。