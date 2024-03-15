「把中國踢出局」 英460億核電站恐爛尾、法也難受

施工中的英國欣克利角C核電廠。(取材自觀察者網／視覺中國圖)

今年1月，法國電力公司聲稱，受通脹、新冠疫情 和英國脫歐等因素影響，該公司英國欣克利角C核電站項目完工時間需往後延期至2029年，成本也將上漲至460億英鎊。據中國媒體報導，面臨缺錢缺人等問題的法國電力如果融資 不順，欣克利角C核電站可能面臨爛尾，這顯示，「把中國踢出局」，歐洲的日子並不好過。

據觀察者網報導，如果把近十年的通脹因素考慮進去，欣克利角C項目的成本可能會更高。欣克利角C的費用由所有者法國電力與它的合作伙伴──中國企業中廣核負擔。然而，從去年12月開始，中廣核就停止了對該項目的資助，並表明不會為該項目的超支埋單。

欣克利角C是牽扯了中英法三國的核電站項目。2016年9月29日，中廣核與法國電力集團在英國倫敦正式簽署了英國新建核電項目一攬子合作協議，中廣核在英國新建核電站參與程度逐漸加大加深。

2010年，欣克利角C成為英國政府宣布的八個核電站之一，2012年獲得了核電站牌照。最先站出來入局是法國電力。然而法國電力自身由於內部的財政困難等爭議，不得不宣布欣克利角C不會在2023年前完成。2014年3月26日，中廣核與法國電力集團簽署協定確認參與英國新建核電項目開發及建設。但法國電力最終投資決定卻一拖再拖，直到2016年，欣克利角C項目的成本已經超過了法國電力公司的全部市值。

報導指出，中廣核在此時入局，無疑是為焦頭爛額的法國電力和英國政府雪中送炭。但隨後，英國政府有關欣克利角C項目可能涉及國家安全的警告不斷，但2016年9月，梅伊政府仍批准這個高達180億英鎊的欣克利角C電站項目，但稱如果出現國家安全擔憂將對項目所有者擁有否決權。這條款日後成了英國政府以行政干預手段將中廣核踢出英國市場的關鍵抓手。

2019年8月14日，美國商務部 將中國廣核集團及其三家附屬企業列入商務部「實體清單」。並把目光投向了另外一個項目——賽茲韋爾C。在賽茲韋爾C開發階段，中廣核擁有20%的股權並參與建設。2022年底，英國政府將中廣核從賽茲韋爾C的項目中踢出了局，後續的建設開發將由法國電力負責執行。

但法國電力所面臨的的問題不只有缺錢，還有缺人，特別是技術型人才也是無法解決的燃眉之急。如果法國電力融資不順，那麼無非兩種結局，一是項目爛尾，中途跑路；二是項目完工正式運營之後，想法設法從消費者手中回收成本，就是得漲電費，由全民埋單。