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關係回暖 王毅時隔7年再訪澳洲 拉開兩國高層交往序幕

中國新聞組╱北京15日電
王毅(右)去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。(新華社)
王毅(右)去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。(新華社)

中國外交部發言人汪文斌14日宣布，外交部長王毅將於3月17日至21日訪問紐西蘭、澳洲，並和澳洲外交部長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。這將是北京方面近七年來對澳洲的最高級別訪問，也是多年來冷淡外交之後關係回暖的最新跡象。

在此之前，澳洲廣播公司上月底就曾報導，王毅預計3月訪澳，為中國國務院總理李強可能在今年中的國是訪問鋪路，同時，澳方也規畫主辦第7次「澳中外交及戰略對話」。

美國之音報導，王毅將於3月20日抵達坎培拉，與黃英賢舉行會談，這一對話在兩國關係緊張期間曾被推遲多年。黃英賢表示，中國已經改變了自己在全球的定位，澳洲與中國的關係正趨於穩定而非正常化，她很期待下周會晤王毅。

澳洲總理安東尼・艾班尼斯（Anthony Albanese）14日也表示，在消除與中國這個澳洲最大貿易夥伴之間的貿易障礙方面，近幾個月來已經取得了「顯著進展」，對於王毅來訪是好事，能進行對話是件好事。

近期中澳關係出現緩和訊號，例如被視為影響中澳關係修復進程的澳籍作家楊軍（筆名：楊恆均）死緩案，中國駐澳洲大使肖千11日說，死緩不意味著他將立即被處決，若按規服刑不再犯罪，「理論上來說，他（楊軍）將有機會不被處決」。

另外，上月26日中國商務部長王文濤在阿布達比會見澳洲貿易部長法瑞爾，雙方就中澳經貿關係及各自關心的多雙邊經貿議題交換意見。王文濤還說，在兩國領導人戰略引領下，中澳關係持續改善， 雙方應繼續落實兩國領導人共識，為兩國企業合作營造良好環境。

環時社評指出，安東尼‧艾班尼斯政府自2022年上台以來，調整了前兩任政府的非理性對華政策，這得到了中方的積極回應，中澳關係得以逐步回暖，王毅外長此次訪問可以被視為一個階段性高點。

中國一直是澳洲最大的貿易夥伴，中澳貿易額占到澳對外貿易總額的近三分之一，對於這樣兩個經濟具有高度互補性、雙方都受益於彼此間貿易和投資的大國，看不出有任何理由需要成為某些國家霸權思維下未經證實的「脫鉤論」、「新冷戰」的犧牲品。

美國之音報導，儘管中澳兩國近來頻頻互釋善意，但是外界認為雙方在核心安全問題上依然缺乏互信。

澳洲 王毅 國務院

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