中駐美大使謝鋒喊話華府：「去中國」會雙輸

中國駐美大使謝鋒。(取材自中國駐美國大使館網站)

在日前返北京出席中國全國「兩會」後，中國駐美大使謝鋒 13日應邀，向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭，他在談話中大力宣傳中國經濟發展光明前景，強調「信心賽過黃金，合作創造未來」，並指把「去風險」搞成「去中國」，就是將機會拱手讓人，只會導致雙輸多輸。

謝鋒談到，中國以5.2%的成長率貢獻了全球三分之一的成長等多項數據，表示中國經濟回升向好，投資 中國的基礎更加牢固，新質生產力加快形成，新型城鎮化、消費結構升級、綠色低碳轉型將釋放巨大需求等，是中國經濟的潛力所在，認為中國有信心實現2024年經濟成長5%左右的預期目標。

謝鋒說，中國市場不可取代，投資中國的動力更充沛。將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入，提昇在華支付便利性，營造市場化、法治化、國際化營商環境。

他還說，中國機會不能錯過，投資中國的前景更加廣闊。認為中國仍是全球投資熱土，並指拿著顯微鏡放大中國經濟的問題，解決不了自身的挑戰；把電動車看作「帶輪子的智慧型手機」，起重機當成「特洛伊木馬」，將陷入越濫用國家安全越不安全的循環；把「去風險」搞成「去中國」，就是將機會拱手讓人，只會導致雙輸多輸。

謝鋒說，「7萬多家美企在華投資興業，中美經濟連筋帶骨，強行脫鉤將傷筋動骨」。

謝鋒重申，中美元首在舊金山 成功會晤，不僅推動中美關係「止跌企穩」，而且明確了共同努力的「舊金山願景」。他說， 歡迎更多美國企業投資中國、深耕中國市場，也希望各界朋友發揮橋樑作用，促進兩國溝通交流和相互理解，用中美合作活化全球經濟的一池春水。