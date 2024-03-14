我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

解放軍訪南亞3國 推進雙邊防務合作

記者陳政錄／綜合報導
中印關係持續緊張之際，解放軍派團訪問南亞國家。（歐新社）
中印關係持續緊張之際，解放軍派團訪問南亞國家。（歐新社）

中國近來頻頻加強與周邊及友好國家的軍事互動。中國國防部13日公布，解放軍國際軍事合作代表團於本月4日至13日訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾，期間就地區安全問題交換意見，推進雙邊防務合作深入磋商。這三個國家均位於南亞，是印度的鄰居，尤其尼泊爾地處中印兩國之間。

國防部微信公眾號13日發布消息稱，解放軍國際軍事合作代表團出訪期間，拜會了馬爾地夫總統，並分別與三國防務部門進行會見會談，圍繞兩軍關係和共同關心的地區安全問題交換意見，重點就推進雙邊防務合作深入磋商，達成一系列共識，進一步豐富中國與相關國家防務合作內涵。

官方是在訪問的最後一日宣布上述訊息。與此同時，印度總理莫迪上周主持啟用阿魯納查省的一條隧道後，中國外交部發言人汪文斌回應稱，該地是中國領土，強調中方從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省。

此外，中國與伊朗、俄羅斯三國海軍本月11日至15日則在阿曼灣舉行「安全紐帶—2024」聯合演習；上月25日至28日，中共解放軍還參與了在泰國舉行的「金色眼鏡蛇—2024」多國聯演。

針對中俄伊三國海軍在阿曼灣附近舉行的聯合演習引發外界關注，環球時報昨日發表社評稱，這項演練聚焦在非傳統安全領域，是為回應國際社會的共同威脅。三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向發展。那些以所謂「同盟」、「軸心」把中俄伊三方生拉硬扯到一起的說法，仍然停留在美西方「陣營對抗」的慣性思維層面。

解放軍 印度 國防部

上一則

謝鋒諷美：電動車看作帶輪的智慧手機、起重機當特洛伊木馬

下一則

英憂間諜威脅國安 擬收緊中國外交人員公務簽證

延伸閱讀

防止解放軍攫取先進晶片 商務部評估擴大管制出口的必要性

防止解放軍攫取先進晶片 商務部評估擴大管制出口的必要性
解放軍將領證實 研發8年的隱形轟炸機轟-20即將面世

解放軍將領證實 研發8年的隱形轟炸機轟-20即將面世
翻牆教學片？解放軍拍片警告別觸法 卻示範下載VPN、滑臉書看A片

翻牆教學片？解放軍拍片警告別觸法 卻示範下載VPN、滑臉書看A片
中國國防部發言人表態 解放軍將堅決「打獨促統」

中國國防部發言人表態 解放軍將堅決「打獨促統」

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用