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美政客都為她傾倒？胡錫進曬照與「中國女特務」吃飯 為她喊冤

中國新聞組／北京14日電
方芳畢業於北京的國際關係學院，曾當7年空姐，2009年赴美國留學。（取材自微博）
方芳畢業於北京的國際關係學院，曾當7年空姐，2009年赴美國留學。（取材自微博）

疑似中國籍女間諜於2011至2015年間被指滲透美國政界，當時鬧得沸沸揚揚。資深媒體人胡錫進昨天發出圖文，稱當天與這位美國最著名的「中國美女間諜」餐敘，並稱她的名字至少20幾次上過美國熱搜，「她叫方芳，中國人很少有人知道她，但在美國，她曾被推上風口浪尖。」

新聞網站Axios在2020年12月曾發布調查為期一年的獨家報導，指方芳試圖打入及影響美國政治圈，她至少與兩名中西部市長有男女關係。

胡錫進稱，方芳（Fang Fang，又名Christine Fang）畢業於北京的國際關係學院，曾當7年空姐，2009年赴美國留學。在偶然機會下，她結識與她同齡的美國民主黨人史沃威爾（Eric Swalwell），並幫他在華人中籌款。方芳也從此在美國逐漸建立人脈，為中美人員交流做不少穿針引線的工作，比如促進議員接待中國代表團，幫著中國留學生去議會做實習生等等。

胡錫進的微博發文表示，直到2015年，中情局（CIA）、聯邦調查局（FBI）分別找到方芳，要求她提供合作。聯邦調查局威逼加利誘，提出給她美國國籍和100萬美元，要求她為他們工作，否則就「毀了她」。她的住所被搜查，手機被沒收。她採取拖延戰術，在聯邦調查局與她徹底攤牌後的第三天，她獨自乘飛機逃離美國，回到中國。

胡錫進強調，「本來這件事外界無人知曉，但是那個年輕議員史沃威爾2018年宣布要參加2020年的總統大選，被共和黨挖出他與Fangfang曾是男女朋友的猛料，公之於眾，媒體大肆炒作Fangfang為中國女特務。」

胡錫進稱方芳是帶著夢想去美國的，她的美麗和活潑性格一度讓她在那裡如魚得水。但她最後經歷了夢碎。「她給我講了一個細節，當聯邦調查局的人問她對這些變故是什麽感受時，她禁不住流下眼淚，回答說：『我對美國充滿夢想，我在這裡很努力，沒有做一件壞事，但沒想到你們會這樣對待我，美國不是我想像的國家。』」

胡錫進表示，如果方芳當時接受美國國籍和100萬美元，從此為美國國家利益效力，方芳有可能幾經輾轉，躋身美國頂級華人名流之列，甚至成為趙小蘭那樣的人物。但她選擇了「逃離」美國，這讓美國輿論認定她就是「中國女間諜」找到了「新佐證」，她從此跳進黃河也洗不清了。

據稱，方芳回中國後，過得平平淡淡，目前在深圳的一家網站供職。

胡錫進發出圖文，稱與美國最著名的「中國美女間諜」餐敘。（取材自微博）
胡錫進發出圖文，稱與美國最著名的「中國美女間諜」餐敘。（取材自微博）

間諜 史沃威爾 華人

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