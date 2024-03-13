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「能戰方能止戰」 解放軍春季多海域練兵

中國新聞組╱北京13日電
解放軍近期密集在渤海、黃海、東海、南海進行軍事訓練，掀起了一波春季練兵熱潮。圖為南海艦隊某登陸艦支隊實彈射擊資料照片。(中新社)
解放軍近期密集在渤海、黃海、東海、南海進行軍事訓練，掀起了一波春季練兵熱潮。圖為南海艦隊某登陸艦支隊實彈射擊資料照片。(中新社)

解放軍近期密集在渤海、黃海、東海、南海進行軍事訓練，掀起了一波春季練兵熱潮。有分析認為，解放軍天天練兵已是常態，中國是愛好和平的，但能戰方能止戰，解放軍只有不斷加強實戰化訓練，才能更好地維護國家領土主權和海洋權益。

香港文匯報報導，本月12日至14日，解放軍連續三天在東海部分水域進行實彈射擊訓練，本月10日至17日，解放軍在渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務；上月底，解放軍還曾一連三天，在南海部分海域進行軍事訓練。

據報導，今年春季以來，解放軍還至少在渤海和黃海的部分海域執行了五場軍事任務。

今年初，國防部新聞局副局長、發言人張曉剛曾透露，新年伊始，全軍新年度軍事訓練全面開啟，部隊官兵展開作戰指揮研練、對抗演習、比武競賽、戰備拉動等，掀起練兵備戰熱潮。他說，今年，大力推動軍事訓練轉型升級，其中，一是基礎訓練，二是對抗訓練，三是聯合訓練，四是科技練兵。

報導說，近年中國周邊並不太平，今年以來菲方多次派出船隻非法闖中國黃岩島鄰近海域，日前，菲律賓參議院還通過了所謂「海洋區域法案」，以立法形式把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域。

此外，今年1月27日，日本「鶴丸」號漁船和數艘巡視船進入釣魚島領海，中國海警艦艇對其警告驅離。

解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙表示，解放軍只有不斷加強實戰化訓練，才能更好地維護國家領土主權和海洋權益。

值得注意的是，解放軍近年還與多個國家開展聯演聯訓聯賽，推動國際軍事合作。據報導，中國、伊朗、俄羅斯三國海軍於3月11日至15日舉行「安全紐帶—2024」聯合演習。上月25日至28日，「金色眼鏡蛇-2024」多國聯演人道主義救援減災實兵演練在泰國舉行，中方參演分隊完成了行動協調、人員搜救、水上救援、火災救援、化學洩漏處置和醫療急救六個演練內容。

解放軍 伊朗 國防部

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