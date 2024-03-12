中國「離線休息權」入法 立案遏隱形加班 網：希望盡快

超長加班、「隱形加班」是上班族普遍面臨的問題。（新華社）

「休息時，生怕錯過重要的工作信息」、「剛想睡覺，工作群就彈出消息」，即時通訊軟體讓不少人即使下班也不能真的休息。中國全國政協委員、全國總工會辦公廳主任呂國泉今年兩會 提出應將「離線休息權」入法，提高企業隱形加班違法成本，引發熱議。呂國泉透露，目前該提案已立案，不少中國網友高呼：「希望盡快。」

中國青年報日前公布一項調查顯示，56.2%受訪者呼籲遏制超長加班、隱形加班。報導稱，「90後」的宋川在南京一家設計公司工作，加班是常有的事，有時候甚至要加班到凌晨。他說，遇到時間很趕的項目，群裡的消息到很晚才能停，有時候即使下班了，還得回覆工作群裡的消息，「生活和工作的界限變模糊了，經常感到很疲憊」。

今年兩會，呂國泉就提出「關於保障勞動者離線休息權的提案」，建議將「離線休息權」入法，減少勞動者出現「休而不息」的情況，從而更好地保障勞動者權益。

據央廣網報導，呂國泉10日受訪時表示，「在線被工作了就應該給予適當的補助」。他表示，最高法院、最高檢察院人員列席小組討論時，他也建議最高法院、最高檢察院應與人社部、全國總工會就「隱形加班」等問題進行調查。

他強調，員工必須以透支身體健康的方式來獲得必要的生存條件，這對企業和勞動者來說都是不可持續的。

儘管「離線休息權」入法已經立案，但呂國泉也表示，他會繼續關注這個問題，不過這個過程不會一蹴可幾。

澎湃新聞則報導，最高人民法院民事審判第一庭庭長陳宜芳表示，部分雇主藉由「雲端 辦公」隨時安排勞工 工作，如在非工作時間召開線上工作會議或要求勞動者在此期間完成工作任務等，都屬於「隱形加班」，但此類案件具有勞動者舉證難、維權難等特徵。