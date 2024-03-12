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最慘價格戰 長安汽車老董：80％新能源車品牌料倒閉

中國新聞組／北京12日電
經濟學家指出，今年可能是新能源車價格戰最慘烈的一年。圖為山東日照一家新能源汽車公司，廠區內停滿完工的新車。（新華社）
經濟學家指出，今年可能是新能源車價格戰最慘烈的一年。圖為山東日照一家新能源汽車公司，廠區內停滿完工的新車。（新華社）

中國新能源車市場競爭加劇，加速產業洗牌。自2月下旬以來，已有約十家車企陸續下調旗下車型售價。中國經濟學家指出，新能源車因產能過剩，今年可能是價格戰最慘烈的一年。另有業內人士稱，目前中國新能源車企業普遍處於虧損狀態，預估未來幾年80％的品牌將倒閉。

鳳凰網報導，東北證券首席經濟學家付鵬表示，中國新能源產業朝著好的方向發展，但是行業內部，從去年到今年「很卷」，價格戰競爭非常劇烈。其中，新能源汽車迅速地開始進入到第一輪的產能過剩，本質上來講，就是過剩才引發的價格戰。

付鵬說，這個狀態其實從去年就已經開始，今年可能是新能源汽車價格戰最慘烈的一年。在談到對未來的看法，他表示：「去槓桿誰早認知誰早收益，誰晚認知誰晚收益」。

另據央視財經頻道，2月下旬以來，中國已有十家左右車企陸續下調旗下車型的售價，調價車型基本以新能源純電和混合動力車型為主，價格集中在10萬到20萬元（人民幣，下同）區間，最高降幅接近15％，達3萬元。

業內人士表示，近期碳酸鋰價格處在低位，為新能源車型創造了降價條件。報導稱，近年來，新能源汽車產業技術和規模提升，使純電車型有降本降價的實力，應對淡季市場。

數據顯示，2月新能源車中國國內零售滲透率35.8%，較去年同期提升3.8個百分點。專家表示，新能源汽車產業經歷幾年的高速增長後，2024年將是車企站穩腳跟的關鍵年，市場競爭將非常激烈。

第一財經報導，中國汽車工業協會預測，2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛左右。另一方面，新能源車企普遍處於虧損狀態，當前只有比亞迪、理想汽車少數企業實現盈利。

長安汽車董事長朱華榮認為，目前由於大宗原材料價格持續走低，新能源汽車成本有了進一步下降空間。行業的馬太效應（強者愈強、弱者越弱之現象）凸顯，優勝劣汰加速，產業集中度提升，預計2024年銷量前10名的車企將佔據接近85％的市場份額，未來幾年80％的品牌將關停運轉。

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