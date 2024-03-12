「政治櫥窗」釋訊號 習近平擴權更獨裁 經濟仍撲朔迷離

中國國家主席習近平（左）抵達北京人民大會堂出席十四屆全國人大二次會議閉幕會議，代表們鼓掌歡迎。（美聯社）

中國為期一周的「兩會 」昨天閉幕，西方學者認為，這場重要的政治會議「沒有驚喜、令人失望」 。分析指出，這場精心安排的盛會傳達出的訊息明確，政治上更加緊縮，一切更向「習核心」集中的黨中央。另一方面，中國官方雖承認經濟面臨挑戰，但關於提振措施的細節卻有限；由於關鍵技術被「卡脖子」，使中國經濟未來仍撲朔迷離。

一年一度的兩會是國際社會觀察中國政府運作的「政治櫥窗」，美國之音報導，全國人大二次會議昨天表決通過多份草案，其中，「國務院 組織法」實施40多年來的首次修訂。分析家指出，這是進一步從法律上降低中國國務院的地位，更加擴大總書記習近平 個人權力。

亞洲協會政策研究院（ASPI）專家牛犇（Neil Thomas）表示，以往主持國務院的領導者在制定經濟政策方面，擁有更大的自主性。而今習近平在鞏固對黨的控制上取得驚人成功，使他成為所有政策領域的關鍵決策者。

美國之音署名莊志偉的評論文章「『政治櫥窗』凸顯習近平獨裁」指出，分析人士說，中國這場年度政壇大戲除凸顯中共有意改善美中關係外，釋出的主訊號仍是習近平定於一尊的地位，因為不管從縮短會期、取消總理記者會，到通過修改國務院組織條例，都可看出國務院跟人大、政協的角色已被嚴重弱化。

此外，中國經濟正面臨多重打擊，包括疲軟的房地產市場、低迷的國內需求和歷史新高的青年失業率。中國高級官員在「兩會」期間承認，中國需要進一步加強就業，穩定樓市。據報導，策緯諮詢公司（Trivium）的分析師在一份報告中表示：「重振經濟需要增加家庭財富和收入，中國領導人顯然還沒有準備好這樣做。」

另據自由亞洲電台報導，英國牛津大學中國中心副研究員、前瑞銀集團（UBS）首席經濟學家喬治·馬格納斯（George Magnus）撰文指出，經濟明明是各界關注的重點，但中國領導階層卻異常安靜，未提出任何可靠解方。他並指中國今年的經濟成長目標設定為約5%「這是提升士氣的幻想（cheerleading fantasy）」。

習近平去年提出的「新質生產力」一詞，成了中國的新口號，全國「兩會」彷彿在任何領域都可以出現「新質生產力」，然而，如何實踐才是問題所在。據中央社報導，要靠高科技的「新質生產力」，仍需要先進晶片，在被「卡脖子」之下，這為眼下碰到經濟沈痾困境的中國，要如何藉推進「新質生產力」帶動經濟成長動能，還有待時間考驗。