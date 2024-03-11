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女模上海穿韓服稱中國美 韓網民怒轟「別想占為己有」

中國新聞組／北京11日電
女模上海街頭穿韓服，聲稱是「中國朝鮮族傳統服飾」，惹怒南韓網友。（抖音視頻截圖）
女模上海街頭穿韓服，聲稱是「中國朝鮮族傳統服飾」，惹怒南韓網友。（抖音視頻截圖）

近日，中國一名女模在其抖音帳號「旖旎不風光」發布「讓中國人看到中國的美」視頻，視頻中女模穿著聲稱是「中國朝鮮族傳統服飾」的深藍色赤古里裙，並盤頭走在上海街頭，吸引眾多路人目光。視頻被南韓新聞節目播出後，與會來賓與許多南韓網民氣炸，指該女模穿的明明是韓服卻被說是「看到中國的美」，怒批中國「想把韓服占為己有」。

綜合媒體報導，韓國JTBC新聞節目「事件班長」主持人表示，近年來南韓與中國爆發無數起文化與歷史爭議，日前社群媒體小紅書一段影片的標題顯示，要「讓中國人看見中國的美」，因此畫面中的女性穿起各民族的傳統服飾，然而畫面卻旋即跳到了朝鮮族。

影片中，可以看到一位女性模特兒，穿著深藍色的赤古里裙，盤起頭髮，手中還拿著一把太極扇子，在上海街頭漫步，影片中的字幕不僅記載「讓中國人看到中國的美」，還標註該服裝是「朝鮮族傳統服飾」。

節目來賓看了影片後，不滿地表示「不管誰看都知道那是韓服」，強調韓服是韓國文化，這支影片相當不妥。另一名來賓則認為美麗的韓服招來忌妒，「因為韓服太美，導致對方想要占為己有」。

對此，不少南韓網友批評「南韓也有漢人，所以可以說中國服裝是我們的」、「每次我看到這樣的事情，我對中國的敵意就會飆升」、「他們對自己的文化感到羞恥嗎？為什麼覬覦別人的文化」。

南韓 社群媒體 小紅書

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