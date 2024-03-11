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目標習辦公室？駕車直闖中南海 傳駕駛遭防暴叉生擒、電暈拖走

中國新聞組／北京11日電
衝撞現場。（視頻截圖）
衝撞現場。（視頻截圖）

社交平台10日廣傳一則消息，一段影片顯示，一輛黑色轎車疑直衝中南海正門新華門，隨後該轎車駕駛遭多名警衛拖出車外，並「電暈」帶走。不過，中國媒體至今未有相關報導，也無法確認事件發生時間或有無造成人員傷亡。

法廣網引述媒體報導，兩會期間北京戒備更加森嚴，然而防不勝防，有網傳影像顯示，一輛黑色轎車疑似衝撞中南海（政府駐地）正門新華門，駕駛旋即遭現場保安帶走。

X平台知名博主「李老師不是你老師」表示，這段畫面被路過的車輛拍下，影片可以看到黑車距離新華門正門已經非常近。目前尚不清楚影片拍攝的具體時間以及事發緣由。

另有媒體描述，當時現場有人喊出「殺人犯共產黨」的口號，而由於新華門設置門檻，轎車闖關失敗，附近的警衛蜂擁而上，圍住轎車，將駕駛從車內拖出架走。被抓的駕駛據稱是名男性。甚至有稱，現場警察拿的是「防暴叉」，將駕駛電暈後將其拖走。

中國旅外維權律師陳光誠也發文稱，在敏感的兩會期間，北京「五步一崗十步一哨，這種中共草木皆兵如臨大敵的情況下」，10 日清晨一名英勇的民眾駕駛汽車衝擊中南海，被警衛和警察從中南海前抬了出去。

公開資料顯示，新華門位於北京市西城區西長安街中段北側，是中南海的正門。原名寶月樓，始建於清朝乾隆二十三年（1758年），1913年改建為北洋政府總統府正門，改稱新華門。中共建政後，曾在影壁及兩側八字牆上鑲嵌標語，其中有毛澤東書寫的「為人民服務」。傳聞習近平辦公的地點距此有一公里。

一眾特警將駕駛拖走。（視頻截圖）
一眾特警將駕駛拖走。（視頻截圖）

兩會 中共 習近平

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