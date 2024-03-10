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造艦速度輸中國 美急了？拉日韓重振造船業 促日企修第7艦隊

編譯高詣軒／綜合報導
美國海軍部長德爾托羅2月相繼造訪日韓的三家造船廠，包括圖中南韓現代重工在蔚山的造船廠；圖為資料照。（路透）
美國海軍部長德爾托羅2月相繼造訪日韓的三家造船廠，包括圖中南韓現代重工在蔚山的造船廠；圖為資料照。（路透）

美國之音報導，美國造艦數量和成本皆被指不敵中國海軍現代化步伐，正求助於南韓日本造船業來重振停滯的海軍造船廠。另外，日本共同社引述多位日本政府相關人士報導，日美正協調讓日本民間企業可從事美軍第7艦隊船艦的大修，意圖強化對中嚇阻。

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）2月底造訪南韓造船公司現代重工位於蔚山、韓華海洋位於巨濟島的造船廠，並聲明鼓勵這兩家公司高層建立子公司並投入資源，整合在美國的商業及海軍造船設施。德爾托羅其後訪日參觀日本三菱重工在橫濱的造船廠，和主要造船業高層討論重振美國海運業。

鑒於北京持續尋求稱霸全球造船業，美國海軍指稱，南韓造船業為美國的某種「資產」；全美有多座完好但處於休眠狀態的造船廠舊址，準備好重啟生產軍艦和商船。

解放軍軍艦數2014年已超越美國，為全球之冠。據五角大廈去年10月報告，解放軍有370多艘作戰艦艇，美國海軍僅292艘；預計2025年解放軍將增至395艘、2030年435艘。

美國海軍研究協會數據另指，中國占全球造船市場近5成分額，韓日分別約占3成、1成7，美國僅占0.13%。造船廠數量上，美國海軍軍艦由4個承包商共7家造船廠生產，中國則有20多家造船廠支持海軍造船。

前美國國防部官員、華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）說，更密切與盟國合作來使更多新艦下水、或將維修責任分給其他參與者，為解決美艦數量、成本跟不上中國海軍現代化的一個方式。

美國海軍戰爭學院國家安全事務教授羅里格說，美國無法以可持續的成本生產足夠船隻，軍艦規模很難匹敵解放軍，但在技術、武器系統及航母、潛艦等種類艦艇仍具優勢，韓日的投資可幫美國提高產能以跟上中國。

美日已開始力促讓日本民間企業能從事駐日美艦的大修，對象為部署日本周邊的美軍第7艦隊。該艦隊須定期返美大修，在日維修可節省美方成本、縮短艦隊暫停服役時間，有望推動美日聯演增加等整體運用。日本首相岸田文雄計畫4月訪美會晤美國總統拜登，兩人將就此磋商。

日本防衛省相關人士說，日本企業現在維修的是不直接參與戰鬥的運輸艦等，未來會考慮讓日企也從事驅逐艦等作戰艦艇正式維修工作。

中國近年積極在印太地區擴張影響力，美國也在印太加強海巡部署。美國海岸防衛隊7日指出，已派今年第一艘國家安全巡邏艦「巴索夫號」巡防艦到南海地區與盟邦交流，演練海上緊急事故因應、進行砲術訓練，並與美艦「埃里克森號」演練海上補給。

另外，媒體報導，美國參議院近日通過議案，未來20年向帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦3個太平洋島國，共提供71億美元的經濟援助，以換取獨家使用軍事設施的權利。此也被外界視為制衡中國之舉。

日本 解放軍 南韓

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