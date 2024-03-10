中美科技協定 傳再續簽6個月 前景仍未明朗

美方有聲音質疑「中美科技合作協定」被中國用來推進其軍事目標。（新華社）

「中美科技合作協定」今年2月27日再次到期，該協定是否續簽備受外界關注。美國之音報道，美國國務院 7日表示，美國和中國已同意將該協定再延長6個月。此前，中國外交部發言人毛寧曾就中美是否續簽該協定回應稱，「目前雙方就續簽『中美科技合作協定』保持著溝通。」

環球時報引述報導指出，「（美國）國務院正代表美國政府就修改、延長和加強『美中科技合作協定』中的保護性條款進行談判。2024年2月，美國和中國同意將該協定再短期延長6個月」，美國國務院一名發言人7日告訴美國之音，「在繼續談判期間，短期延長6個月將使協定保持有效。」

「中美科技合作協定」於1979年簽署，成為中美雙方在農業、能源、航空、醫療、環境、地球科學與工程等多個領域開展合作的框架性協定，促成雙方的互利合作，也推動中美在教育與學術領域的廣泛交流。該協定每5年續簽一次，但2023年8月27日到期後，美國政府決定不全面續簽協定，而是傾向於將這項已有44年歷史的協定短期延長6個月。去年11月中美元首舊金山會晤後，雙方同意啟動續簽磋商。

據美國之音此前報導，美國國會眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）和其他九名共和黨籍眾議員 去年6月曾致函美國國務卿布林肯表示，拜登 政府不應續簽「中美科技合作協定」，稱該協議被中國用來推進其軍事目標。

專門研究高超音速技術的科羅拉多大學國家安全倡議研究中心主任伊恩·博伊德（Iain Boyd）美國之音表示，如果美國拒絕續簽該協定，這將會向中國和全世界發出非常強烈的信號，「表明美國已經受夠了中國所有的知識產權盜竊行為，並且正在認真地公開對抗這種行為。」