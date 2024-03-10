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兩會／今年大畢生1179萬 人社部長：5重點 全力穩就業

中國新聞組／北京10日電
人社部部長王曉萍9日表示，將從五方面著手促進就業，並加強培育技職勞動藍領，建設技能型、創新型勞動大軍。圖為安徽淮北一家針織工廠。（新華社）
人社部部長王曉萍9日表示，將從五方面著手促進就業，並加強培育技職勞動藍領，建設技能型、創新型勞動大軍。圖為安徽淮北一家針織工廠。（新華社）

中國青年失業率攀升，今年高校畢業生又將達1179萬人，面對嚴峻的就業情勢，人力資源和社會保障部部長王曉萍9日在兩會記者會上坦承，就業總量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，穩就業還需付出更多努力。她表示，今年將從五個重點全力穩就業，並強化促進青年就業政策舉措，增強年輕人學技能、進工廠的意願，支持勞動者多渠道靈活就業等。

來源：YouTube

14屆全國人大二次會議昨天舉行民生主題記者會，王曉萍是會上唯一的女部長。在談及就業問題時，她表示，中國的就業局勢持續改善，保持總體穩定。全年城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%，脫貧人口務工規模超過3300萬人，實現了預期目標。

從今年的情況看，就業市場開局良好。值得關注的是，人工智能、大數據等專業人才需求旺盛，康養護理、住宿餐飲、文化旅遊等服務業需求走高，小微企業招聘需求明顯增加，技術技能崗位需求快速上升。從走勢看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。

與此同時，就業總量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努力。 

王曉萍談及人社部如何推動今年的就業工作時指出，將更加突出就業優先導向，全力以赴穩就業、惠民生、促發展。重點是從五個方面來發力。一是全力穩定就業崗位；二是全力拓寬就業渠道，包括支持勞動者多渠道靈活就業等；三是全力提升就業技能，包括大規模開展職業技能培訓等；四是全力優化就業服務；五是全力保障重點群體，將強化促進青年就業政策舉措，拓寬市場化渠道，穩定公共崗位規模，紮實做好退役軍人、農民工等重點群體就業工作。

王曉萍並表示，中國現在技能勞動者超過了2億人，其中高技能人才超過了6000萬人。適應新產業、新模式、新動能發展的數字型、創新型、複合型的高技能人才仍然稀缺，鉗工、焊工、養老護理員等一線技工普遍短缺，人才培養需要更好適應市場變化和產業的需求。搭建技能人才成長「立交橋」，逐步改變技能人才發展的獨木橋、天花板困境，增強年輕人學技能、進工廠的意願。

就業 人工智能 兩會

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