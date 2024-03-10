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2月CPI轉正年增0.7% 近半年首見 專家：斷言通縮結束 為時過早

記者林宸誼／綜合報導

受春節期間消費需求增加帶動物價等因素影響，中國2月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，為去年8月以來首次轉正；不過春節假日工業生產處於傳統淡季，生產者物價指數（PPI）年減2.7%，降幅擴大。分析師認為，2月CPI年增速轉正，代表通縮風險弱化，但仍處偏弱狀態。

中國國家統計局9日發布最新數據顯示，2月全國CPI年增率由1月下降0.8%轉為上漲0.7%，按月比較則為上漲1.0%，漲幅比1月擴大0.7個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年增率為上漲1.2%，漲幅比前月擴大0.8個百分點，為2022年2月以來最高漲幅。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI按年轉正、按月升幅擴大，主要是春節期間食品和服務價格上升較多，也有春節錯月（去年春節在1月）的影響。

與此同時，2月PPI降幅有所擴大，這主要受春節假日等因素影響，工業生產處於傳統淡季。受春節假日房地產、基建項目停工等因素影響，鋼材、水泥等行業需求減少。

路透報導，品點資產管理公司經濟學家張志偉認為，「現在斷定通貨緊縮已經結束還為時過早，尤其境內需求仍然相當疲軟，新房銷售還沒有穩定下來。」

澎湃新聞報導，東方金誠高級分析師馮琳認為，2月CPI年增速轉正，代表通縮風險弱化，但仍處偏弱狀態，背後是各類商品和服務供應穩定，而在房地產低迷背景下，居民消費需求整體仍然不旺，這也是近期政策面公布大規模耐用消費品「以舊換新」，促消費政策加碼的主因。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，2月CPI走勢反映了終端消費市場供需關係的改善。當前居民消費意願和需求增強，生豬市場供需受需求回升、市場機制等影響趨於平衡，同時服務需求與價格有望保持穩健擴張，整體物價料延續溫和改善態勢。

關於下階段PPI走勢，財信研究院副院長伍超明認為，基建、「三大工程」（保障性住房建設、城中村改造和『平急兩用』公共基礎設施建設）等需求前置將對境內工業品價格形成支撐。

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