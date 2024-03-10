GDP拚達標 前統計局長： 擴大消費將發揮非常關鍵作用

中國前國家統計局長寧吉喆表示，今年GDP能否達成目標，消費扮演關鍵作用。圖為中國消費者在選購化妝品。(新華社)

中國國家統計局前局長寧吉喆表示，對能否達成國務院 總理李強在政府工作報告中提出的GDP成長5%左右的目標，今年消費的擴大、潛能的激發，將會發揮非常關鍵的作用；對於消費信心不足的問題，要從供給側提供更多有質量的消費，吸引民眾花錢。

今年的政府工作報告多次提到消費。每日經濟新聞網報導，寧吉喆表示，去年最終消費支出對經濟成長貢獻率達82.5%，顯示消費是經濟成長的主要拉動力量，成為拉動經濟「三駕馬車（投資 、出口、消費）」中最有力的一駕。他認為，今年消費的擴大、潛能的激發，對能否達成GDP成長5%左右的預期目標，將會發揮非常關鍵的作用。首先要關注聚集性和接觸性消費，從今年春節期間消費表現來看，這類消費還是有很大潛力，例如餐飲、旅遊、文娛等。

他表示，同時，一些新的消費領域正在被開拓，例如跟數位化和網路化相關的消費，例如網路購物、網路零售都和數位消費相關。另一方面，就是綠色消費、節能環保產品的消費、與綠色生活方式相關的消費，都具有較大潛能。此外，則是健康消費，隨著收入的成長，人們不僅要吃得飽，還要吃得好、吃得安全，這些都是健康消費的範疇。

被問到2023年中國GDP成長率是5.2%，今年會不會超過去年時，寧吉喆表示，去年GDP年增長5.2%，非常不容易。但也要看到，2022年的基數比較低，只有3%。今年政府工作報告將經濟成長的目標仍設定在5%左右，能否達成這個目標，關鍵取決於能否適應國內外市場的變化。

對於今年經濟運行的整體趨勢，寧吉喆表示，新冠疫情 被大家稱為「世紀疫情」，對消費、投資的恢復具有一定「疤痕效應」，導致大家的消費行為，以及投資行為趨於謹慎。去年，中國經濟呈現整體向好的態勢，今年要鞏固、增強經濟回升向好的這種態勢。他說，新的一年，發展事在人為，要有積極性、主動性、創造性，不能等著「天上掉下餡餅」。