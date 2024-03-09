兩會／人大、最高法、最高檢3報告 誓言捍衛國家安全

3月8日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍（右）與最高人民檢察院檢察長應勇握手。(中新社)

全國人大常委會委員長趙樂際8日在工作報告表示，今年全國人大將制定多項法律，推進國家安全體系和能力現代化。最高法院、最高檢察院（兩高）也表態，今年首務是維護國家安全。中國經濟下行之際，三份報告全聚焦「國家安全」，外媒解讀，對照最高檢去年以國安為由逮捕或起訴逾240萬人，意味中國將嚴打敵對勢力，堅決捍衛中國主權、安全和發展利益。

綜合新華社、中央社報導，趙樂際在工作報告時表示，過去一年，全國人大完善國家安全立法，包括修訂「反間諜 法」，將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱；修訂「保守國家祕密法」，健全保密管理制度和監管措施。

趙樂際說，今年將圍繞推進國家安全體系和能力現代化，制定旨在提高突發事件預防和應對管理能力的「突發事件應對管理法」等，修改「國防教育法」、「網絡安全法」；制定「法治宣傳教育法」、「突發公共衛生事件應對法」，修改「治安管理處罰法」等。

另外，最高法院院長張軍在會中報告2024年工作安排，第一點就是貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，掃黑除惡、電信網絡詐騙、跨境賭博也都是重點打擊對象。

最高檢察院檢察長應勇也說，2024年要堅決維護國家安全、社會安定、人民安寧。全力投入更高水平的平安中國建設，堅決守護「國防綠」和「英烈紅」，依法嚴懲危害國家安全犯罪和嚴重經濟犯罪等。