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兩會／人大、最高法、最高檢3報告 誓言捍衛國家安全

中國新聞組／北京9日電
3月8日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍（右）與最高人民檢察院檢察長應勇握手。(中新社)
3月8日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍（右）與最高人民檢察院檢察長應勇握手。(中新社)

全國人大常委會委員長趙樂際8日在工作報告表示，今年全國人大將制定多項法律，推進國家安全體系和能力現代化。最高法院、最高檢察院（兩高）也表態，今年首務是維護國家安全。中國經濟下行之際，三份報告全聚焦「國家安全」，外媒解讀，對照最高檢去年以國安為由逮捕或起訴逾240萬人，意味中國將嚴打敵對勢力，堅決捍衛中國主權、安全和發展利益。

綜合新華社、中央社報導，趙樂際在工作報告時表示，過去一年，全國人大完善國家安全立法，包括修訂「反間諜法」，將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱；修訂「保守國家祕密法」，健全保密管理制度和監管措施。

趙樂際說，今年將圍繞推進國家安全體系和能力現代化，制定旨在提高突發事件預防和應對管理能力的「突發事件應對管理法」等，修改「國防教育法」、「網絡安全法」；制定「法治宣傳教育法」、「突發公共衛生事件應對法」，修改「治安管理處罰法」等。

另外，最高法院院長張軍在會中報告2024年工作安排，第一點就是貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，掃黑除惡、電信網絡詐騙、跨境賭博也都是重點打擊對象。

最高檢察院檢察長應勇也說，2024年要堅決維護國家安全、社會安定、人民安寧。全力投入更高水平的平安中國建設，堅決守護「國防綠」和「英烈紅」，依法嚴懲危害國家安全犯罪和嚴重經濟犯罪等。

對此，德國之聲引述學者分析，中國國家主席習近平任下，國家安全立法成為人大工作的一大重點。美國之音報導稱，在以國安為名逮捕或起訴的逾240萬人之外，祕密監獄黑數恐難以計數；兩高的部分報告正好揭露出中國壓迫人權和法治環境愈來愈惡化的趨勢。

3月8日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。受全國人大常...
3月8日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。受全國人大常委會委託，委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。(中新社)

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