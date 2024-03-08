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王毅警告域外國家「不要在南海挑事」

特派記者廖士鋒／北京8日電
中國外長王毅7日就南海爭端表示，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲」。（記者廖士鋒／攝影）
中國外長王毅7日就南海爭端表示，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲」。（記者廖士鋒／攝影）

中國外交部長王毅7日出席由全國人大舉辦的記者會，就南海問題回應稱，今天的南海是「世界上最繁忙、最安全、最自由的航道」。就爭端他則強調，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制」。並警告「域外國家」不要挑事生非。

王毅7日在接受印尼記者提問時，對南海爭端表示，中國「一直保持高度克制」，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。但他強調「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制」。也奉勸「某些域外國家」不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

他認為，最重要的經驗，就是兩個堅持：「存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東協國家共同努力加以維護」，這也是2002年簽署的「南海各方行為宣言」的核心要義。

另外，由於中國海警5日在南海向菲國補給船發射高壓水柱，致4名菲律賓海軍受傷，菲美已就何種情況可能啟動共同防禦條約展開討論。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」6日發表聲明，指控中國海警和海上民兵危險航行，騷擾阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，期間輕微碰撞菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）；兩艘中國海警船並發射高壓水柱，擊破菲國補給船Unaizah May 4的玻璃，導致4人輕傷。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅說，由於4名海軍受傷，這是菲國展開仁愛暗沙運補以來最嚴重事件。媒體詢問菲美雙方是否討論啟動共同防禦條約可能性，馬拉雅說，這個問題非常敏感，他無法發表評論，只能說「菲律賓和美國正在就這個問題進行磋商」。

美國亞太事務助卿康達7日抨擊中國對該地區其他國家採取威嚇策略，以推動在南海的主權聲索。他說，美國承諾將確保所有國家遵守航行和飛行自由，和平解決爭端。他說，中國「在南海採取一些措施，不僅違反國際法，還以我們深感無法接受且破壞穩定的脅迫手段，威嚇美國夥伴」。

王毅 印尼

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