GDP拚「保五」財長：各級政府過緊日子是長久之計

五大財經首長（由右至左）人行行長潘功勝、財政部長藍佛安、發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤、證監會主席吳清６日同台亮相，向中外媒體說明當前中國經濟形勢與政策走向。（新華社）

中國將透過貨幣 與財政政策，全力落實今年經濟增長5%左右的預定目標。中國人民銀行行長潘功勝說，目前中國銀行業存款準備率平均為7%，仍有調降空間；國家發改委主任鄭柵潔指出，今後幾年將連續發行超長期特別國債 。財政部長藍佛安則呼籲各級政府「過緊日子」是長久之計。對此，華爾街日報分析，中國設定高增長目標，仍用老辦法應對危機。

本報系聯合報報導，本次人大會議昨日安排的首場記者會，邀請五大財經首長同台亮相，前所未見。除上述潘功勝、鄭柵潔、藍佛安，還包括商務部長王文濤，以及剛上任的證監會主席吳清。

潘功勝強調，未來貨幣政策將考慮四點：一是總量上保持合理增長，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調節力度；二是價格上繼續推動社會綜合融資成本穩中有降；三是進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，如將設立科技創新和技術改造再貸款等；四是匯率保持在合理均衡水平上的基本穩定。

在財政政策上，國務院總理李強 5日在政府工作報告中提出，今後幾年將連續發行超長期特別國債受到關注。鄭柵潔進一步說明稱，超長期特別國債投向經初步考慮，將重點支持科技創新等領域建設，專項用於國家的重大戰略實施和重點領域安全能力的建設，簡稱「兩重」。

藍佛安則表示，今年中國財政政策基調與特點為「適度加力、提質增效」，主要體現在財政支出強度總體擴大、政府債券規模明顯增加、繼續實施結構性減稅降費政策等三方面。同時，各級政府將落實落細「過緊日子」的要求，優化財政支出結構，把每一分錢都花在刀刃上。他並稱這非一時之需，而是長久之計。

華爾街日報指出，李強表示中央將發行人民幣1萬億元（約1390億美元）特別國債，為過去25年來的第四次，而且不計入財政赤字。前三次發行特別國債都是在中國經濟遭遇緊急情況之後，包括1998年亞洲金融危機、2007年全球金融危機和2020年新冠疫情暴發，這說明中國官員現在深感形勢緊迫。

報導引述穆迪分析駐新加坡的中國經濟學家林師順表示，發行特別國債以及政府工作報告的其他內容都暗示高層已默認中國處於危機狀態，需要更多時間和金錢解決經濟問題。

報導指出，中國經濟當下的危機不同於以往，不能簡單地把經濟增長放緩歸罪於外部衝擊。中國經濟現在的困境主要是李強的上級，中國最高領導人習近平近年來決策的結果。

凱投宏觀(Capital Economics)分析師在一份報告中寫道，今年要實現5%左右的增長目標，需要季度GDP環比折年率平均達到5.3%，高於2023年的4.2%（不包含第一季度因重新開放而實現的大幅增長）。他們提醒說，中國政府可能低估了維持與去年相同的目標所面臨的挑戰。

另外，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日接受中國日報專訪。談及2024年中國經濟，林毅夫表示，目前中國經濟遇到一些困難，但將繼續保持5%以上增長。中國仍將是全球最具活力的增長經濟體之一，也將持續為全球經濟增長作出最大貢獻。