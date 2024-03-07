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習近平下團組：推動兩岸科技等交流 推進祖國和平統一

記者廖士鋒／北京7日電
3月6日，習近平看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。 （中新社）
3月6日，習近平看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。 （中新社）

中共總書記習近平6日下午看望政協相關會議時，首度發表他在今年全國兩會期間的對台論述。他強調，要「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」。

據央視新聞報導，習近平6日下午「看望」了參加全國政協14屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會聽取意見和建議。

習近平是以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分參加這次會議，中共政治局常委每年都會看望各界別委員並參加聯組會，這也是「下團組」的一環。

在聯組會上，有委員圍繞「堅定不移推進祖國完全統一」等議題表示意見，習近平則提到民革要在對台工作大局中進一步找準定位，發揮優勢，積極作為，「更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」。

他還表示要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

國務院總理李強5日發表的政府工作報告中，只提到「推進祖國統一大業」，與去年「推進祖國和平統一進程」有所差別，受到部分媒體關注。但習近平昨日就重申「推進祖國和平統一進程」。

另，中共政治局常委、中紀委書記李希5日下午參加全國人大福建省代表團審議時，對福建提出要「堅持探索海峽兩岸融合發展新路，建設好兩岸融合發展示範區」。

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