第4艘航艦難產？海軍政委：才沒有 「很快會公布」核動力傳聞

海軍政委袁華智表示，中國在建的航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦是否採用核動力，他表示「很快會公布」。圖為福建艦。（新華社）

解放軍 第三艘航艦福建艦即將進行海試，近期關於第四艘航艦的傳聞不斷。解放軍海軍政委袁華智兩會 期間被媒體問到相關話題時表示，中國興建航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦會否採用核動力，他則說：「會告訴你們的，很快就會告訴你們的。」

香港 商報5日發布影片，針對外界此前猜測中國第四艘航艦遲遲沒公布詳情，可能是技術遇到瓶頸，袁華智受訪時表示，中國在建航艦中沒有技術瓶頸。對於第四艘航艦會不會採用核動力，他則說，「很快就會告訴你們的」。

袁華智這番話讓相關話題隨即登上微博熱搜，不少網友表示期待，還有網友開始猜測第四艘航艦會叫什麼名字。

袁華智在採訪中強調，中國興建航艦「不是為了跟美國比，也不是為了跟美國打，是為了保護我們國家的主權，保護我們國家的領土完整，保護我們國家的權益，我們跟美國沒有關係，不是為了他們建」。

袁華智還表示，中國的航艦以後「應該去的遠一點」，但「我們都是防禦、防衛」。

另外，美國海軍技術學院近期發表文章指出，解放軍096型彈道核飛彈潛艦首艦經過 3年測試後，已於2023年開始服役。分析認為，該核潛艦可載18枚巨浪3型洲際彈道飛彈，每枚巨浪3型還可攜帶6枚核彈頭。並可能已具備在極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力。