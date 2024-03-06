李強工作報告如大秀 與習互動成焦點 國際捕捉「執行者」神情

官方形容李強今年的政府工作報告是「上接天線」，全面貫徹習近的決策部署。（路透）

總理記者會取消震驚國際，李強 昨天在全國人大開幕會上的「政府工作報告」遂成媒體觀察李強的唯一機會；李強宣讀報告時，猶如他的「個人show」，鎂光燈此起彼落紛紛捕捉他每一個神情動作。港媒稱，李強已較去年新官上任、面對主席台宣誓時放鬆、流暢不少。而這次李強的政府工作報告，更凸顯「執行者」角色，包含再次強調習近平 的核心地位。

中央社報導，李強在進行政府工作報告時口氣鏗鏘有力，提及習近平時口氣堅定，在數度提到今年最聚焦關注的經濟議題時，也顯得沉著自信。

港媒指出，李強的報告時長約一小時，宣讀完畢後，習近平主動轉頭與回到座位的李強交談，似在予以肯定。和習簡單交流後，李強先鬆了鬆領帶，端起杯子喝上一口水，開始聆聽人大副委員長李鴻忠發言。約莫5分鐘後，李強又拿起報告與習近平交談，習也拿起報告轉身和他對答，似在示意講解，李強再轉向另一名常委蔡奇「求助」。語畢，李強從口袋掏出一塊手帕，抹了抹汗，又摘下眼鏡整理。

本報系聯合報報導，在官方宣布今年人大閉幕後取消總理記者會後，這場政府工作報告透露的訊息格外受到關注。

這次李強的政府工作報告，十分凸顯「執行者」角色，包含再次強調習近平的核心地位；重申「當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家」，將過去一年取得的成績歸功於「習近平總書記領航掌舵」，多項施政也點出「習思想」的重要性。

今年取消總理記者會雖令人震驚，但若回顧一年來中國總理角色的細微變化，又似乎不是太意外。例如每年兩會前官方的網路徵言，在去年悄悄把用語從「我向總理提建議」改為「我為政府工作報告提建議」；由總理主持、疫情期間曾多次衝上熱搜的「國常會」，則在去年開始大減頻次；李強上任後雖出席新德里Ｇ20峰會等重要外交活動，但並未循例搭乘專機，而改為包機。

此外，在李強發表政府工作報告後，該報告起草組負責人、國務院 研究室主任黃守宏召開記者會，形容今年的報告是「上接天線、下接地氣」。所謂「上接天線」，就是報告「全面貫徹以習近平同志為核心的黨中央的決策部署」。