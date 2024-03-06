中外記者凌晨4時-2℃冒雪排隊「就等李強」

不少記者凌晨２、３時就前往人民大會堂外排隊等待。（視頻截圖）

今年兩會 （政協、人大）為疫後首度有序全開放採訪，有1000多名港澳台和外媒記者參與這場拚眼力、拚腳力、更拚體力的「競技」；在5日上午9時的人大開幕會，不少記者凌晨2、3時就前往人民大會堂等待，在-2℃的天安門廣場附近的閘口，也有記者為了卡到更好的機位守候著。

綜合媒體報導，5日在人民大會堂舉行的十四屆全國人大會議開幕式， 「卡機位大戰」天沒亮就打，許多記者凌晨4時就到了附近隊列，但由於7時才開放入場，眾人一度以最快的速度陷入人民大會堂的苦戰。

兩會上，中國國務院 總理李強 曾在「總理記者會」上，用約90分鐘回答10道問題，從容淡定、侃侃而談的表現，獲得多數媒體正面評價。不過，隨著4日「總理記者會被取消」，李強今年兩會上的「高光時刻」就是5日上午的政府工作報告發表，這也是媒體大軍們再次爭相卡位，只為更近距離觀察李強。

本報系聯合報報導，人大會議開幕式也成為追星場，許多知名人大代表，如知名前籃球員姚明、格力電器董事長董明珠等人成為鎂光燈追逐焦點，導致一些代表們進場寸步難行。媒體抓緊機會跟代表貼身接觸，被問及最多的便是對於中國經濟前景的看法，還有未來產業發展方向。