外商出走沒業務? 荷蘭關重慶領事館

荷蘭此前在重慶開設的領事館將關閉。（取材自百度百科）

荷蘭駐中國大使館 3月1日在X平台上貼文表示，決定關閉荷蘭駐中國西南重鎮重慶的領事館，未來重慶及其周邊省分的領事業務由荷蘭駐北京大使館代為處理。荷蘭為什麼關閉重慶領事館？這象徵外資逃離中國嗎？彭博引述匿名人士指出，因為荷蘭在重慶的商務活動有限。

對此，中國外交部向彭博社表示，每個國家都有權決定在國外建立或關閉辦公室，中國尊重荷蘭所做的決定。但是荷蘭駐北京大使館卻拒絕對此事發表評論。

美國之音報導，中國與荷蘭經貿關係密切，荷蘭也是中國在歐盟內的第二大貿易夥伴。但是俄羅斯入侵烏克蘭以及中荷貿易糾紛的加劇，導致兩國關係出現嚴重的分歧。兩國在電動車 貿易問題上的分歧更為嚴重。不過彭博指出，荷蘭決定關閉駐重慶領事館似乎與電動車或貿易糾紛無關。

彭博社引述一位匿名人士的話說，荷蘭代表星期五在成都舉行的一場外國商人會議上表示，荷蘭決定關閉駐重慶領事館，因為荷蘭在重慶的商務活動有限。

中國政府上個月表示，去年對華直接投資 的外資增幅是自1990年代初期以來最小的。彭博指出，這項數據顯示，北京在尋求外資成長以幫助經濟復甦方面面臨多大的挑戰。

重慶是中國西南政治經濟發展的中心和樞紐。但是在重慶開設領事館的國家並不多。在荷蘭關閉駐重慶領事館後，目前在重慶保留領事館的國家包括日本、加拿大和匈牙利。

報導指出，美國曾經在距離重慶不遠的四川省省會成都開設總領館。但在川普政府2020年要求中國關閉駐休士頓總領館之後，北京也下令關閉了駐成都的總領館。

另一件與中荷關係相關的事件就是成都警方最近阻止兩位荷蘭國家公共廣播電視台（NOS）記者採訪報導當地一場對信託爆雷的抗議示威活動。

據駐華外國記者協會發表的聲明，兩位荷蘭記者的採訪活動不僅遭到警方的阻攔，還被扣押了好幾個小時。