兩會總理記者會不再有 分析：李強受辱、改革開放告終

中國國家主席習近平(左)與中國國務院總理李強(右)。(美聯社)

中國兩會剛開幕就投震撼彈，宣布不再有總理記者會，打破30餘年慣例。分析指，這不僅代表國務院 和總理位階遭矮化、聽命習近平 的訊號更明顯，甚至「公開羞辱李強」；並揭示習近平愈來愈集權，在其一意孤行下，關上了這一國際媒體觀察中國政情的罕見窗口。這次取消，也象徵改革開放恐告終的轉折點。

中國全國人大發言人婁勤儉4日宣布，今年人大於11日閉幕後，將取消總理中外記者會，未來幾年也不再舉行，因為李強的工作報告及會期內各部會發布會已能提供外界足夠的資訊。

據悉，李強今天將在人大開幕會上作政府工作報告。

中央社報導，旅美中國學者鄧聿文在社群平台X指出，婁勤儉的這些理由太牽強，外界想透過總理記者會了解的不是這些內容，而是總理本人對中國政治、經濟、外交、國防等一系列外界關注問題的看法。他說，「以此理由不開記者會，等於是公開羞怒李強，反正你也談不出什麼特別的看法，不如不開，節約大家的時間。」

美國之音報導，自1990年代初期以來，每年全國人大閉幕當天，緊接著在人民大會堂內舉行總理記者會，這是中外媒體記者少數能親自面對中國國務院總理，現場提問與近距離觀察中國第二號政治人物的場合。但就像習近平於任內打破的其他許多「慣例」一樣，這項例行安排也將在本會期正式走入歷史。

國務院位階 落黨中央之下

對此最新決策，在台北的政大國際關係研中心主任寇健文認為，取消總理記者會是延續自習近平掌權以來，國務院的權限逐漸向中共 中央傾斜的脈絡；相較於過去，「江朱體制」和「胡溫體制」下的國家主席和總理的權力相對平等。

寇健文告訴美國之音：「以後沒有總理記者會，實際上也反映出來，總理（李強）的位階被降，很明確地，他是在總書記（習近平）下面、然後國務院是在黨中央的下面，已經沒有中共中央（與）國務院這樣的（平行）概念了。」

一名因事涉敏感、不願透露姓名的中國學者說，這次取消或可視為中共20大以來最重要的政治轉折點，代表改革開放40載以來，中國在政治上所有往公開、自由方向走的做法已全面告終；中國總理的重要性不再，而兩會本身的意義也大幅降低，僅剩走過場的形式主義。

這名中國學者說，不僅不願接受現場提問，就連可事先安排好的問答也不願面對，現在這種施政透明度比文革時期都還糟糕。

中國外交部：謝謝關心、不用擔心

法廣網報導，觀察人士指出，打破中共政治慣例，在習近平時代並不奇怪。其程度也與習近平愈來愈集權，追求永久執政有重大關係。2022年，在中共20大上，習近平打破鄧時代黨和國家領導人任期兩屆的規矩，開啟第三任中共總書記任期。

另外，對於外媒提問取消總理記者會恐將體現「對外不開放」的態度，中國外交部發言人毛寧4日回應說，感謝媒體關心並希望了解中國的大政方針，但這一擔心是沒有必要的。