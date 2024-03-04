我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

兩會取消總理記者會 學者鄧聿文：這是公開羞怒李強

中央社／上海4日電
中國國務院總理李強。（新華社）
中國國務院總理李強。（新華社）

中國今年全國人大會議閉幕後不舉行總理記者會，打破30餘年慣例。旅美中國學者胡平認為，這意味著總理地位降低，以及「兩會」開放性降低；鄧聿文則說，這是「公開羞怒李強」。

中國14屆全國人民代表大會二次會議今天舉行會前記者會，人大發言人婁勤儉表示，今年人大會議閉幕後，國務院總理李強不會開總理記者會，後幾年也不會舉行。

「北京之春」雜誌榮譽主編胡平告訴中央社記者，「兩會」（全國人大、全國政協會議）歷來很沉悶、封閉。相形之下，會後的總理記者會可說是唯一的亮點。它凸顯了總理的地位，因為要當場回答外國記者的提問，多少有一點開放性，另外也顯示出總理的應對能力。

他認為，今後不再舉行總理記者會了，這意味著總理地位的降低，也意味著兩會的開放性的降低。

當前是中共總書記習近平打破慣例的第3任期。李強2023年初擔任國務院總理，是習近平欽點的人選，當年3月13日曾首次以總理身分出席人大閉幕會後的記者會。胡平稱，李強是中共建政以來最弱勢的總理。

對於「兩會」後不再舉行總理記者會，婁勤儉今天說，明天，李強將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告，「社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應」。

他並聲稱，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責人員就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問。此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

旅美中國學者鄧聿文今天在社群平台X發文指出，婁勤儉的這些理由太牽強，外界想透過總理記者會了解的不是這些內容，而是總理本人對中國政治、經濟、外交、國防等一系列外界關注問題的看法。

他說，「以此理由不開記者會，等於是公開羞怒李強，反正你也談不出什麼特別的看法，不如不開，節約大家的時間。」

鄧聿文認為真正原因很可能是，中國目前面臨的狀況，讓總理面對中外媒體記者，不好說什麼，「問題說多了不是，說少了更不是；問題說輕了，外界不信，說重了，讓外界對中國更沒信心」。另外，「中國的事情習近平說了算」，外界不會把李強的話當真，所以權衡之下，乾脆就不開總理記者會了。

李強 國務院 兩會

上一則

被指對娃哈哈忘恩負義 鍾睒睒：當年戲言變罪狀

延伸閱讀

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」
中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國

中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國
美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項

美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項
李強主持國常會：穩外資是今年中國經濟工作重點

李強主持國常會：穩外資是今年中國經濟工作重點

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰