兩會取消總理記者會 學者鄧聿文：這是公開羞怒李強

中國國務院總理李強。（新華社）

中國今年全國人大會議閉幕後不舉行總理記者會，打破30餘年慣例。旅美中國學者胡平認為，這意味著總理地位降低，以及「兩會 」開放性降低；鄧聿文則說，這是「公開羞怒李強 」。

中國14屆全國人民代表大會二次會議今天舉行會前記者會，人大發言人婁勤儉表示，今年人大會議閉幕後，國務院 總理李強不會開總理記者會，後幾年也不會舉行。

「北京之春」雜誌榮譽主編胡平告訴中央社記者，「兩會」（全國人大、全國政協會議）歷來很沉悶、封閉。相形之下，會後的總理記者會可說是唯一的亮點。它凸顯了總理的地位，因為要當場回答外國記者的提問，多少有一點開放性，另外也顯示出總理的應對能力。

他認為，今後不再舉行總理記者會了，這意味著總理地位的降低，也意味著兩會的開放性的降低。

當前是中共總書記習近平打破慣例的第3任期。李強2023年初擔任國務院總理，是習近平欽點的人選，當年3月13日曾首次以總理身分出席人大閉幕會後的記者會。胡平稱，李強是中共建政以來最弱勢的總理。

對於「兩會」後不再舉行總理記者會，婁勤儉今天說，明天，李強將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告，「社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應」。

他並聲稱，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責人員就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問。此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

旅美中國學者鄧聿文今天在社群平台X發文指出，婁勤儉的這些理由太牽強，外界想透過總理記者會了解的不是這些內容，而是總理本人對中國政治、經濟、外交、國防等一系列外界關注問題的看法。

他說，「以此理由不開記者會，等於是公開羞怒李強，反正你也談不出什麼特別的看法，不如不開，節約大家的時間。」

鄧聿文認為真正原因很可能是，中國目前面臨的狀況，讓總理面對中外媒體記者，不好說什麼，「問題說多了不是，說少了更不是；問題說輕了，外界不信，說重了，讓外界對中國更沒信心」。另外，「中國的事情習近平說了算」，外界不會把李強的話當真，所以權衡之下，乾脆就不開總理記者會了。