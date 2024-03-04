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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

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震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京即時報導
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）

中國全國人大14屆二次會議4日舉行記者會，發言人婁勤儉宣布，中國總理李強將不會循例於人大會議閉幕後，舉辦「總理記者會」，甚至宣布之後幾年也不會舉行總理記者會，引發現場媒體譁然。

每年全國兩會國務院舉行中外記者會始於1991年，當時的國務院總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺邀請，與中國、台港澳和各國記者見面。

1993年起，兩會後總理記者會趨於制度化、常態化，每年總理記者會幾乎是外界僅有能向中國國務院總理當面提問的機會，記者會也是外界一窺中國年度政策動向的重要窗口。

擔任這次會議發言人的婁勤儉在4日中午記者會上被媒體問及李強是否將受邀出席記者會時，先做一大段鋪陳，表示李強去年14屆全國人大一次會議閉幕後出席記者會，「圍繞全面貫徹落實黨的20大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題，以及政府自身建設做了深入闡述，也明確整個任期的工作思路」。

婁勤儉表示，李強將於5日做政府工作報告，發改委、財政部將向大會書面提交計畫報告跟預算報告，「社會主要關切在上述三個報告中都有具體回應」，經大會通過後將向社會公布，大會新聞中心將增加部長記者會、「部長通道」場次和出席人數，邀請國務院主要負責人就外交、經濟、民生問題回答提問，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

接著話鋒一轉，他宣布「統籌考慮以上安排，今年14屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會」。

大陸14屆全國人大二次會議發言人婁勤儉（中）4日發布一項驚人訊息，宣布總理李強今...
大陸14屆全國人大二次會議發言人婁勤儉（中）4日發布一項驚人訊息，宣布總理李強今年不會在閉幕後舉辦「總理記者會」。（記者廖士鋒／攝影）

國務院 李強 全國兩會

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