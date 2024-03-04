中國全國人大召開預備會議 宣布今年人大會期7天

曾經主政陝西、江蘇的婁勤儉（中）4日上午被人大指定為發言人，並向媒體宣布議程與回應提問。（記者廖士鋒／攝影）

中國2024年「兩會」登場，4日下午將召開政協會議，至於人大則於上午召開預備會議，發言人婁勤儉宣布會期為7天、議程7項，同時在會議期間將舉行3場記者會，針對外交、經濟、民生主題回答記者提問。

4日上午10時左右，人大解放軍代表團就進場，圖為媒體拍攝天安門前的情況。（記者廖士鋒／攝影）

4日的北京仍相當寒冷，頂著攝氏零下的溫度，早上9時多就有不少媒體記者排隊等待入場，11時放行進入新聞發布廳後，依然是座無虛席。現場早早就有工作人員不斷調度記者座位、並在北大廳另闢一處場地給沒有位子的記者旁聽。這場記者會熱度明顯高於3日的政協記者會。

中國14屆全國人大二次會議4日上午舉行預備會議，10時左右就有各省與解放軍 代表團大巴士相繼停靠在天安門廣場與人民大會堂廣場，數千名代表魚貫而入，這次預備會議主要是選舉大會主席團和秘書長，並表決大會議程草案。

預備會議後，大會主席團旋即舉行第一次會議，隨後在中午舉行記者會。記者會前5分鐘，官方才放上桌牌揭曉這次是由前江蘇省委書記婁勤儉擔任發言人。他宣布，這次中國14屆全國人大二次會議將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天。目前實有代表2956人、已報到代表2897人。

少數人大代表團的車輛直接停靠在人民大會堂的廣場，例如上海、香港、澳門代表團，圖為澳門代表團代表下車。（記者廖士鋒／攝影）

婁勤儉指出，議程包含七項，審議政府工作報告；審查2023年國民經濟與社會發展計畫情況與2024年草案；審查2023年中央和地方預算 執行情況與2024年預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告等。

他表示，會議期間將舉行3次記者會，就外交、經濟、民生主題回答記者提問，每次全體會議前將安排「代表通道」，全體會議後將安排「部長通道」，採訪以現場為主，綜合採用影音、書面等多種方式。

疫情 前的2019年的13屆人大二次會議，大會於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半。

全國人大14屆二次會議4日上午召開預備會議，圖為人民大會堂。（記者廖士鋒／攝影）

疫情爆發後，2020年13屆全國人大三次會議延後到5月22日上午開幕，28日下午閉幕，會期縮短為7天，中國官媒經濟日報曾形容，這創下1978年以來最短會期的紀錄。而之後2021年人大會期7天、2022年6天、2023年換屆會期為8天半。中國針對疫情防控的「兩會」縮短措施，目前似乎已成了「新常態」，並未隨著社會面解封而拉長。這次2024年政協會期也只有6天。

目前，人大各省與解放軍代表團都已經抵達北京，並舉行了代表團全體會議或組團會議，推舉出團長、副團長，幾乎都是各省一二把手或人大常委會主任擔任，至於解放軍代表團，則由中共軍委副主席張又俠擔任團長、另一軍委副主席何衛東為副團長。