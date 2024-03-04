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回應布林肯 美商會：餐桌、菜單 美企都不要 盼與中夥伴合作

記者謝守真／綜合報導
中國美國商會3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴，圖中由左至右分別為：中國美國商會主席譚森、中國國家副主席韓正、美國駐華大使伯恩斯。（美聯社）
中國美國商會3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴，圖中由左至右分別為：中國美國商會主席譚森、中國國家副主席韓正、美國駐華大使伯恩斯。（美聯社）

中國國家副主席韓正日前出席一場晚宴致詞表示，中美經貿合作潛力巨大，歡迎更多美國企業赴中國投資興業。中國美國商會主席譚森在同場晚宴上回應美國務卿布林肯的「餐桌菜單論」指出，美國企業不想出現在「菜單」上，也不想在「餐桌」上，他們想看看如何才能對中美兩國人民都有成效和幫助。

央視旗下「玉淵譚天」3日發布，中國美國商會日前在北京舉行商會2024年答謝晚宴。譚森受訪提到，曾在美國務院和布林肯一起工作，「我可以告訴你美國公司在想什麼」；他指出看到愈來愈多的首席執行長和代表團來到中國，這是很長一段時間以來最多的，他們都意識到如果想了解當地正在發生的事情，包括機遇和挑戰，需要親自來看看。

譚森稱，美國公司正在加大對中國供應鏈的投資，這樣他們就可繼續為一些成長中的中國公司供貨，因為這些中國公司正在走向全球。他認為在美國的中企一直是中國成長故事的一部分，與此同時，他們也在幫助美國經濟成長並變得更加強大，「因此美國公司來到這裡（中國）投資，是在幫助這兩個國家」。

針對布林肯提出「餐桌菜單論」，譚森強調，美國企業不想出現在「菜單」上，他們也不想在「餐桌」上，他們希望能與中國的夥伴合作，讓更多食物擺上美國人餐桌，擺上中國人和世界各地餐桌。

美國駐北京大使伯恩斯亦有出席晚宴，他致詞重申美國無意與中國脫鉤，美國總統拜登等都公開表明，美方希望繼續與中國維持貿易。

布林肯日前在慕尼黑安全會議提出，「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上」。

中國美國商會主席譚森3月1日回應先前布林肯「餐桌餐單論」，稱美國企業不想成為「餐...
中國美國商會主席譚森3月1日回應先前布林肯「餐桌餐單論」，稱美國企業不想成為「餐桌」和「菜單」，期待和中國進行更多的合作。(視頻截圖)

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