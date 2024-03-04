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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

涉火箭軍腐敗案 吳燕生等4軍工委員遭政協撤職

記者謝守真／綜合報導
中國航天科工集團公司副總經理劉石泉。(取材自法制晚報)
中國航天科工集團公司副總經理劉石泉。(取材自法制晚報)

全國政協14屆常委會第五次會議2日在北京閉幕，會議追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第14屆全國委員會委員資格的決定；免去張曉明第14屆全國政協副祕書長職務。其中前四人皆出身中國航太工業系統，被認為因捲入火箭軍腐敗案而遭處置，而張曉明曾任國務院港澳辦主任，目前去向未明。但因官方仍以「同志」稱呼他，香港政界人士認為，或另有安排。

吳燕生、劉石泉、王長青和王小軍等四人皆具有軍工企業龍頭的高層主管背景。其中，吳燕生曾任中國航太科技集團有限公司董事長、黨組書記；劉石泉曾任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記；王長青曾任中國航太科工集團有限公司副總經理、黨組成員；王小軍也曾任中國航太科技集團有限公司第一研究院長、黨委副書記。

中國航天科技集團有限公司董事長吳燕生。 （中新社）
中國航天科技集團有限公司董事長吳燕生。 （中新社）

會議也通過免去張曉明第14屆全國政協副祕書長職務，但新華社報導張曉明的人事異動，仍稱其為「同志」。香港01報導，香港政界對此都統一回應，「未知詳情，可能另有工作安排，不宜評論」。

王小軍去年於一場慶祝活動暨中國航天博物館開館儀式中致詞。（中新社）
王小軍去年於一場慶祝活動暨中國航天博物館開館儀式中致詞。（中新社）

2017年9月，張曉明接替王光亞出任國務院港澳辦主任。2020年2月，中央將中央港澳工作協調小組提升為領導小組，張曉明改任分管日常工作的副主任，仍屬正部長級。

中國航天科工集團有限公司副總經理王長青。（取材自官網）
中國航天科工集團有限公司副總經理王長青。（取材自官網）

2022年6月張曉明再轉任全國政協副祕書長。當時港媒報導，張曉明自2020年以來職務變動，雖保留了正部級，但職位重要性減低，可能與他擔任中聯辦及港澳辦主任期間，香港經歷2014年「雨傘」運動及2019年「反送中」運動有關。

香港 航太 國務院

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