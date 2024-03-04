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兩會／人民日報連發4文 駁斥唱衰中國經濟論

中國新聞組／北京4日電

面對近期中國經濟困境與負面輿論聲浪，官媒人民日報新媒體經濟評論專欄「尺素金聲」近日連發四文解讀中國經濟，分別以全球增長最大引擎、超大規模市場的活力與潛力、中國經濟的高成長性，以及「風險論」阻擋不了外商投資中國的步伐為切入點，並以此駁斥唱衰論調。

文中表示，日前中國2023年經濟年報出爐，全年GDP超過126兆元人民幣（約17.5兆美元）、年增率5.2％，高於全球3％左右的預計增速，且增速在世界主要經濟體中名列前茅。同時引述國際觀察人士說法，認為中國對世界經濟增長的貢獻率有望超過30％，仍是世界經濟增長最大引擎，反批西方與美國近年混雜別有用心的怪論，唱衰中國國經濟增速不及預期。

評論文章中也強調「超大規模市場的活力與潛力只會讓看空者落空」，表示中國消費2023年度成績單：全年社會消費品零售總額超過47兆元，比上年增長7.2％，規模創歷史新高，對經濟增長的貢獻率是82.5％，比上年提高43.1個百分點，更認為從中長期看，支撐中國經濟持續向好的基本面沒有變，支撐消費持續回升的有利條件比較多。

此外，文中更宣稱中國經濟的高成長性向「見頂論」說不，舉例安徽合肥，人形機器人產業園正式開工，達產後年產值將超10億元；江蘇蘇州計畫第1季開工147個戰略性新興產業專案；湖南長沙「低空高飛」開啟兆元級產業新賽道，更指出新時代中國經濟已從高速增長階段轉向高品質發展階段，發展方式正由要素投入驅動型向創新驅動型轉變，以此反駁西方國家聲稱「中國經濟增長乏力、動能不足」、「中國繁榮接近尾聲」等說法。

同時，評論文章表示「風險論」阻擋不了外商投資中國的步伐，甚至宣稱「中國經濟機遇論」越來越成為國際共識，並舉例2023年9月時任空中巴士公司首席營運官阿爾韋托·古鐵雷斯的說法「我們離不開中國的合作夥伴」。

另據北京青年報社媒帳號「政知道」報導，兩會前夕，已經有多位省級黨政「一把手」提前進京開展工作。

3月2日，安徽省在京徽商企業家座談會在北京舉行。安徽省委書記韓俊主持會議並講話，省長王清憲通報安徽省經濟社會發展。2月28日，吉林省招商引資座談會在北京舉行。吉林省委書記景俊海出席會議，與北京知名企業家對話，吉林省省長胡玉亭主持會議。3月1日至2日，遼寧省在北京連續召開兩場與中央企業深化合作懇談會。遼寧省委書記郝鵬主持會議並講話，省長李樂成出席會議並講話。

3月1日、2日，四川省委、省政府分別與水利部、國發改委在北京舉行工作會談。四川省委書記王曉暉、省長黃強分別與水利部黨組書記、部長李國英、國家發改委黨組書記、主任鄭柵潔進行了交流。

此外，吉林省還在北京舉辦了吉林文旅春夏主題推介會，面向京津冀地區集中發布優勢產品。

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