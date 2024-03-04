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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

兩會／政協：清理地方欠款 讓民企有感 並促進房市平穩

中國新聞組／北京4日電
中國全國政協記者會，發言人劉結一（中）向媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。（新華社）
中國全國政協記者會，發言人劉結一（中）向媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。（新華社）

中國全國兩會登場，各界關注北京如何提振經濟，政協發言人劉結一3日表示，政協針對經濟發展有三方面工作：一是每季舉辦宏觀經濟形勢分析座談會；二是針對社會關注議題比如金融高品質發展、促進房市平穩等召開協商座談；三是針對突出議題進行研究，比如促進民企高品質發展、優化外商投資環境等。另外對共建「一帶一路」問題，劉結一表示，成效大、前景廣。

本報系聯合報報導，在提振消費上，全國人大代表董明珠近日建議，將個人所得稅起徵點從5000元人民幣(約694美元)提高至1萬元，以促進民眾消費。

近日貴州女企業家向地方政府追討工程款卻因「尋釁滋事」被逮捕，起因是當地政府換屆後，之前欠企業上億帳款卻只願給1200萬元。消息曝光後，地方政府拖欠企業帳款問題再度浮上檯面。劉結一3日表態「清理拖欠企業帳款」，或讓民企「有感」。

劉結一並稱，政協委員在深入研究民企遇到的困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題，也提出民營經濟平等保護機制。

在大學生就業難問題上，劉結一稱，政協委員提出建立高等院校和行業發展連動機制，解決大學生就業結構性矛盾等提案，被相關部門採納。

至於消費情況，劉結一稱近期很多政協委員都有共同感受，就是春節假期出遊熱、消費旺，民眾提升生活品質的消費需求蘊含巨大潛力，是拉動經濟發展的強勁動力。

另外，劉結一在回應外交問題時指出，高質量共建「一帶一路」為共建國家實現共同發展、增進人民福祉提供巨大機遇，取得顯著成效。他特別提到，「中巴經濟走廊」作為共建「一帶一路」重要先行先試項目，為巴基斯坦國家發展和地區互聯互通做出實實在在的貢獻。

劉結一說，去年是中國國家主席習近平提出人類命運共同體理念十周年，也是提出共建「一帶一路」倡議十周年；十年實踐充分說明，構建人類命運共同體得到國際社會廣泛認同，而「一帶一路」就是構建人類命運共同體的重要實踐平台。

除了「中巴經濟走廊」，劉結一提到還有很多其他例子：希臘比雷埃夫斯港與中國公司合作後成為地中海第一大港；不少遊客搭乘中寮鐵路火車跨境旅遊，寮國由「陸鎖國」變為「陸聯國」；雅萬高鐵讓印尼人民進入高鐵時代。

劉結一說，10年來中國政府與150多個國家、30多個國際組織簽署240多份共建「一帶一路」合作文件，形成一大批合作項目，搭建起世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，高質量共建「一帶一路」前景廣闊。

中國全國政協發言人劉結一表示，全國政協將圍繞清理拖欠企業欠款召開通報會。（中通社...
中國全國政協發言人劉結一表示，全國政協將圍繞清理拖欠企業欠款召開通報會。（中通社）

一帶一路 就業 全國兩會

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