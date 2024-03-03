中國兩會北京維安升級 境外記者不解「2024了還要做核酸？」

3月2日，在東長安街上，維安人員積極巡邏、查驗往來行人證照。（記者廖士鋒／攝影）

中國2024年全國「兩會 」即將於4日開跑，這次一共將有5000名左右代表、委員出席，也是疫情 後首次以現場採訪為主的會議，目前各省代表團即將陸續抵達北京，下榻在政治權力中樞附近的飯店，當地維安也已升級。天安門 附近的維安比近年往屆更加嚴格，路口設置層層關卡並皆由警察站崗，武警巡邏人數增加；志工「朝陽群眾」也在更外圍的地方駐守。

中國2024年兩會即將在北京召開，圖為北京來福士大樓戶外螢幕對兩會的宣傳。（記者廖士鋒／攝影）

本報系聯合報報導，2日在北京長安街、王府井一帶的飯店周遭，有不少警察、武警等安保人員戒備。同時，在天安門廣場附近的地鐵站，安檢也明顯比較嚴格。

中國官方這次已宣布兩會採訪「以現場方式為主，綜合採用多種方式進行」，這也是疫情鬆綁後中國首度以現場採訪為主。據官方統計，報名採訪兩會的媒體記者達到3000多名，其中港澳台記者和外國記者1000多名。

在老牌的北京飯店門口，站崗人數已明顯增加。北京飯店位於故宮東南側，是在清末由外國人創辦，民國初年擴展到納入清代理藩院的範圍，中共建政後長期是招待外賓的重要據點。（記者廖士鋒／攝影）

許多來自中國大陸境外的記者2日都要進行核酸篩檢，一名從其他亞洲國家到北京採訪兩會的記者表示，不少外國記者私下間都表示不解為何到了2024年還要進行核酸檢測，更不知道兩會期間是否需要持續篩檢。

長年承擔兩會運輸任務的北汽集團，諸多車輛已經停在代表團下榻飯店周圍。圖為某省市代表團的車輛。（記者廖士鋒／攝影）

另據明報、中央社報導，今年兩會解除閉環管理，整體管控較去年寬鬆，但北京市面安保比近年往屆嚴格，長安街上的守衛者從大媽志願者換為身穿警服的警察，進入長安街核心路段的路口都加設了關卡，想要進入的行人需要刷身分證。天安門前一隊隊武警整隊巡邏，目測比平日巡邏人數多，中南海新華門前的便衣也增加了一倍以上，行人會被隨機檢查背包與盤查。

在天安門廣場、故宮，3月2日仍有許多遊客到訪。（記者廖士鋒／攝影）

志願者「朝陽群眾」仍被動員，他們一身紅色制服，三三兩兩成群結隊，約每100公尺都能見到他們的身影。今年還有年紀較輕、來自北京東城區的「東城青年」加入隊伍，提供問路與協助服務。

除了地面上的戒備，北京市公安局已發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。

目前中國「兩會」組成人員至少仍有5000名。兩會第一場記者會，將會是3月3日下午的全國政協14屆二次會議記者會。