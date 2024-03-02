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中國2024年「兩會」召開在即 北京維安升級

特派記者廖士鋒／北京即時報導
3月2日，在東長安街上，維安人員積極巡邏、查驗往來行人證照。（記者廖士鋒／攝影）
3月2日，在東長安街上，維安人員積極巡邏、查驗往來行人證照。（記者廖士鋒／攝影）

中國2024年全國「兩會」即將於3月4日開跑，這次一共將有5,000名左右代表、委員出席，也是疫情後首次以現場採訪為主的會議，目前各省代表團即將陸續抵達北京，下榻在政治權力中樞附近的飯店，當地維安也已升級。

3月2日在北京長安街、王府井一帶的飯店周遭，有諸多已經長年負責承運兩會代表委員的國企「北汽集團」的大型巴士車停靠，也有不少警察、武警等安保人員戒備，已可感受到濃濃的「兩會」氛圍。

同時，在天安門廣場附近的地鐵站，安檢也明顯比較嚴格，安檢員的檢測不是隨便掃兩下就了事，而是較為詳細檢查，對於裝有飲用水的包裹，則要求放到機器上進行液體檢測。不過，天安門廣場、北京故宮依然遊人如織。

許多來自中國境外的記者3月2日都到北京建國飯店領取「兩會」採訪證，並進行核酸篩檢，據本報記者向一位從亞洲國家到北京採訪兩會的記者了解，不少到現場領證的外國記者私下間都表示不解為何到了2024年還要進行核酸檢測，更不知道兩會期間是否需要持續篩檢。

中國官方這次已宣布兩會採訪「以現場方式為主，綜合採用多種方式進行」，這也是疫情鬆綁後中國首度以現場採訪為主。據官方統計，報名採訪兩會的媒體記者達到3,000多名，其中中國境內記者2,000多名、港澳台記者和外國記者1,000多名。

目前中國「兩會」組成人員至少仍有5,000名。中國第14屆全國人大代表，在2月27日人大常委會接受前外長秦剛等人辭職或罷免後，現有代表2,956人。至於中國全國政協委員，則原有2,169名，但近期有數名軍工系統背景委員被撤銷資格。

而中國2023年底的政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議確定由前國台辦主任、現任全國政協常委、外事委員會副主任劉結一，擔任全國政協十四屆二次會議新聞發言人。兩會第一場記者會，將會是3月3日下午的全國政協十四屆二次會議記者會，預計在北京的人民大會堂一層新聞發布廳舉行，屆時劉結一將會亮相。

在天安門廣場、故宮，3月2日仍有許多遊客到訪。（記者廖士鋒／攝影）
在天安門廣場、故宮，3月2日仍有許多遊客到訪。（記者廖士鋒／攝影）
中國2024年兩會即將在北京召開，圖為北京來福士大樓戶外螢幕對兩會的宣傳。（記者...
中國2024年兩會即將在北京召開，圖為北京來福士大樓戶外螢幕對兩會的宣傳。（記者廖士鋒／攝影）
長年承擔兩會運輸任務的北汽集團，諸多車輛已經停在代表團下榻飯店周圍。圖為某省市代...
長年承擔兩會運輸任務的北汽集團，諸多車輛已經停在代表團下榻飯店周圍。圖為某省市代表團的車輛。（記者廖士鋒／攝影）
在老牌的北京飯店門口，站崗人數已明顯增加。北京飯店位於故宮東南側，是在清末由外國...
在老牌的北京飯店門口，站崗人數已明顯增加。北京飯店位於故宮東南側，是在清末由外國人創辦，民國初年擴展到納入清代理藩院的範圍，中共建政後長期是招待外賓的重要據點。（記者廖士鋒／攝影）

兩會 檢測 天安門

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