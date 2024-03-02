中國2024年「兩會」召開在即 北京維安升級

3月2日，在東長安街上，維安人員積極巡邏、查驗往來行人證照。（記者廖士鋒／攝影）

中國2024年全國「兩會 」即將於3月4日開跑，這次一共將有5,000名左右代表、委員出席，也是疫情後首次以現場採訪為主的會議，目前各省代表團即將陸續抵達北京，下榻在政治權力中樞附近的飯店，當地維安也已升級。

3月2日在北京長安街、王府井一帶的飯店周遭，有諸多已經長年負責承運兩會代表委員的國企「北汽集團」的大型巴士車停靠，也有不少警察、武警等安保人員戒備，已可感受到濃濃的「兩會」氛圍。

同時，在天安門 廣場附近的地鐵站，安檢也明顯比較嚴格，安檢員的檢測 不是隨便掃兩下就了事，而是較為詳細檢查，對於裝有飲用水的包裹，則要求放到機器上進行液體檢測。不過，天安門廣場、北京故宮依然遊人如織。

許多來自中國境外的記者3月2日都到北京建國飯店領取「兩會」採訪證，並進行核酸篩檢，據本報記者向一位從亞洲國家到北京採訪兩會的記者了解，不少到現場領證的外國記者私下間都表示不解為何到了2024年還要進行核酸檢測，更不知道兩會期間是否需要持續篩檢。

中國官方這次已宣布兩會採訪「以現場方式為主，綜合採用多種方式進行」，這也是疫情鬆綁後中國首度以現場採訪為主。據官方統計，報名採訪兩會的媒體記者達到3,000多名，其中中國境內記者2,000多名、港澳台記者和外國記者1,000多名。

目前中國「兩會」組成人員至少仍有5,000名。中國第14屆全國人大代表，在2月27日人大常委會接受前外長秦剛等人辭職或罷免後，現有代表2,956人。至於中國全國政協委員，則原有2,169名，但近期有數名軍工系統背景委員被撤銷資格。