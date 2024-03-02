中廉價電動車恐形成威脅 英考慮徵收關稅

北京街頭的比亞迪電動車。（路透資料照片）

在美國傳出調查中製電動車 遠端竊取重要資訊的風險後，英國也準備啟動對中國電動車市場的調查。英政府憂心，北京對其汽車製造商的巨額補貼將衝擊本地製造業。如果發現中國品牌相對於歐洲同行獲得了不公平的優勢，英國考慮採取「貿易補救」措施——徵收關稅 。

美國之音報導，一個汽車業消息人士向Politico網站透露，英國可能的調查工作已經「啟動」。官員們正在審視可能的選項。英國政府發言人並未否認Politico的報告，但表示尚未收到汽車製造商正式提出的調查請求，這是啟動調查的必要條件。

英國工黨支持調查的舉措，民調顯示該黨預計將贏得下次選舉。工黨影子商務大臣喬納森·雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，如果正式調查確定中國製造商享受了北京的不公平支持，可能會導致徵收關稅。

銷往英國的中國品牌電動車包括總部位於深圳的比亞迪（BYD）和中國品牌MG，其最近在英國推出的電動車售價約為25000英鎊(約3.1萬美元)，比電動Mini車型便宜約5000英鎊，比入門級特斯拉 Model3便宜15000英鎊。

報導指出，英國每日電訊報指出，人們擔心，中國補貼的電動車大量湧入可能癱瘓英國和歐洲的汽車製造業。西方製造商抱怨，他們被中國品牌壓價，難以在價格上競爭。法國汽車巨頭雷諾之前已經警告說，歐洲可能會遭遇廉價中國電動車的「入侵」。